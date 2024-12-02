Herkes çırılçıplaktı! Giray Altınok Prens'teki o meşhur sahnedeki ilginç anısını anlattı! 'Ne anamız kaldı ne avradımız' Çalıntı detayı dikkat çekti...

Son yılların en çok sevilen komedi dizilerinden biri olan Prens'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok, heyecanla beklenen 3. sezonun müjdesini vermişti. Geçtiğimiz haftalarda baba olan ve her sözüyle seyircileri güldürmeyi başaran ünlü isim, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Altınok, programda Prens dizisinin meşhur açılış sahnesinde yaşadığı absürt diyalogu anlatınca gündem oldu.

HERKESİN ÇIPLAK OLDUĞU SAHNEYİ ANLATTI: "BORNOZLARINI GİYMEDİLER"

Ünlü oyuncu, Prens dizisinin ilk sahnesindeki herkesin çıplak olduğu o çekimi anlattı. Altınok, "Sahneyi çekiyoruz. 'Böyle bir sahne var. Birilerinin gelmesi lazım' dedim. Dün akşam hareketli geçmiş. Bir tur aldık güzel oldu. 'Bir tur daha alalım ara verelim.' dediler. Ben de bornozumu giydim. Herkes bornozunu giydi. Bir tane hanımefendi ellerinden tahtaya bağlı şekilde yerde çıplak oturuyor. 'Açmayın çok uzun sürüyor. Ben böyle beklerim' dedi. Duruyor, ben de bornozumla duruyorum. Yanından geçerken 'Giray Bey ben hatırladınız mı?' dedi. Şöyle bir baktım 'Ben sizi hatırlayamadım' dedim. 'Bir deneme çekimine girmiştim. Siz bana orada tavsiye vermiştiniz' dedi. 'Allah' dedim." dedi.

"O sahne gerçekten herkes için zordu. Yapan arkadaşlar dışında herkes için zordu. Onlar o kadar rahattı ki. İkinci tekrarda bornozlarını da giymediler. Modern bir setti. Onu da ilk sahne olarak verdik insanlar bir daha olacak mı diye bekledi." ifadelerini kullandı.

"SAHNELERİM ÇALINDI"

İlk yazdığı işlerin çalındığı belirten Altınok, sayfalarca yazdığı senaryoların çekilmeyip bazı sahnelerinin filmlerde kullanıldığını söyledi. Ünlü isim ilk dönemlerinde gece bekçisi olmak için işe başvurduğunu fakat "Çok mutsuz bir adamın okula bakmasını istemem" denilerek reddedildiğini açıkladı.

"NE ANAMIZ NE AVRADIMIZ KALDI"

Üçüncü sezonu 2025'in nisan ayında seyirciyle buluşacak olan Prens dizisindeki Saksonya Dükü Philippe'in ölümüyle ilgili konuşan Altınok, "Aslında buradan yediğimiz dayağı anlıyorum çünkü çok bağ kurmasını sağladık seyirciyle. Tek temiz olan insan oydu. En hak etmeyen insan oydu ve onun ölmesi gerekiyordu çünkü bu böyle bir dünya. Biz babayı da öldürdüğümüz de kimse bağ kurmadı. Kötü olduğunu düşündüler onun. Kötü ölüyorsa iyi de ölecek. Dünyanın kuralı buysa bu dizinin de kuralı bu olacak. Ne anamız kaldı ne avradımız. Ne mesajlar geldi. Savcılıktan çıkmamam lazım. Bu bir dizi. Gecenin dördünde anama söverek sahipleniyorlar." dedi.