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Prens Louis üç yaşında! Fotoğraflarını annesi çekti

23.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi Prens Louis, üç yaşına girdi. Prens'in doğum günü için paylaşılan fotoğrafı, annesi Düşes Kate Middleton çekti.

Prens Louis üç yaşında! Fotoğraflarını annesi çekti

Son günlerde hep acı olaylarla gündeme gelen İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez mutlu bir olayı kutluyor. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada bulunan Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine yani herkesin bildiği adıyla Kate Middleton'ın küçük oğlu Louis bugün 3 yaşına girdi. Prens Louis'nin yeni yaşı için ilk kutlama da anne ve babasından geldi. Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram sayfasında, minik Louis'nin anaokulunun ilk günü çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

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Fotoğrafçılığa olan ilgisiyle bilinen Kate Middleton'ın çektiği bu fotoğrafta minik Prens Louis, bisiklete binerken görülüyor. Minik prensin neşeyle güldüğü görülüyor.

KİME BENZİYOR?

Kate Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis'nin önemli günlerinde onları kendi objektifiyle görüntülüyor. Çiftin birçok takipçisi Louis'yi annesi Kate Middleton'a benzetti. Batıları da onun ağabeyi George ile olan benzerliğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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