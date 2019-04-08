Mynet Trend

Prens William ajan oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliye'nin ikinci veliahtı Prens William'ın, İngiliz istihbarat teşkilatları için üç hafta boyunca ajanlık yaptığı ortaya çıktı. William, istihbarat birimlerinde görev alan ilk kraliyet üyesi oldu.

Prens William ajan oldu!

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Kensington Sarayı, Cambridge Dükü'nün İngiliz istihbarat servisleriyle 3 haftalık gizli görevi tamamladığını gün yüzüne çıkardı.

Prens William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nde (GHCQ) birer hafta görev aldı. Prens, görev aldığı sürece tüm ekiplerden kendisine William diye seslenmelerini istedi ve bazı görevlere ajan olarak bizzat katıldı.

William'ın ilk olarak MI6 ile göreve başladığı, Saray'dan ajanların Birleşik Krallık'a ulusal güvenliği riske atan fırsatlardan istifa edilmesi durumunda nasıl yardımcı olduğu söylendi.

Prens'in ikinci haftası ise MI5'te geçti. Burada da terörle mücadele, araştırma, anlama, analiz ve denetleminin önemi gösterildi. Son hafta ise Cheltenham'daki İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nde geçti. Burada da kimlik tespiti, analiz ve tehditleri ortadan kaldıran en son teknoloji anlatıldı.

Prens William, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle vakit geçirmek, ulusumuzun güvenliği konusunda ne kadar çok katkıda bulunduklarını anlamamı sağladı. Her gün, olağandışı olaylar karşısında güvenliğimizi sağlamak için çalışıyorlar. Tamamen gizli, hatta ailelerine, arkadaşlarına bile işlerini anlatamadan, stres altında sürdürüyorlar" dedi.

William, istihbarat birimlerinde görev alan ilk kraliyet üyesi oldu.

PARTNERSiz onu bir de doğumdan sonra görünSiz onu bir de doğumdan sonra görün
Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyorSeks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor
Meteor böyle düştü! O anlar kameradaMeteor böyle düştü! O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prens William ajan ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı süratli otomobil, çarptığı ambulansı havaya kaldırdı

Çarptığı ambulansı yolun dışına savurdu

Arabanın en kirli yeri neresi biliyor musunuz?

Meğer mikrop saçıyormuş! Klozet kapağından 4 kat pis

Dört aydır tıraş olmayan kadına tepki! 'Cinsel ilişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Trambüsten inen öğrenciye otomobilin çarptığı kaza, kamerada

Korkutan an! Herkes yardıma koştu

Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

Rusya’ya meteor düştü! O anlar anbean kamerada

Meteor böyle düştü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.