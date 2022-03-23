Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Prens William ve Kate Middleton’un olaylı gezisi devam ediyor! Eski sömürge ülkesi Jamaika’da tepkiyle karşılandılar

Prens William ve Kate Middleton’un olaylı gezisi devam ediyor! Eski sömürge ülkesi Jamaika’da tepkiyle karşılandılar

23.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında tahtın ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton Karayip turuna devam ediyor. Belize’den sonra çiftin ikinci durağı Jamaika oldu. Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton, eski İngiliz sömürgesi Jamaika’da tepkilerin odağına yerleşti. Jamaikalılar, çifte açık mektup göndererek özür ve kölelik tazminatı talep etti.

Prens William ve Kate Middleton’un olaylı gezisi devam ediyor! Eski sömürge ülkesi Jamaika’da tepkiyle karşılandılar

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile turu kapsamında Karayip ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Aralarında proseförler ve siyasetçilerinde bulunduğu bir ekiple beraber Jamaika’ya gitti. Jamaika’nın bağımsızlığının 60’ıncı yılına ve Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılına denk gelecek bir şekilde eski İngiliz sömürgesinde düzenlenen etkinlikte çift protestoyla karşılandı.

SÖMÜRGECİLİK KARŞITI GRUP TEPKİ GÖSTERDİ

2

Huffington Post’ta yer alan habere göre babası Prens Charles’tan sonraki tahtın varisi olan Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton, sömrügecilik karşıtı grupların tepkisiyle karşılaştı.

1

100 Jamaikalı isimden oluşan bir grup ziyareti reddettiklerini açıklayarak, “Büyükannenizin tahta çıkışının 70’inci yılını kutlamak için bir neden görmüyoruz çünkü onun liderliği ve ondan öncekiler, insanlık tarihinin en büyük insan hakları trajedilerinden birine sebep oldu” ifadelerini kullandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!

TAZMİNAT VE RESMİ ÖZÜR TALEP ETTİLER

3

İngiliz monarşisiyle bağlarını koparmak isteyen Jamaikalılar, Kraliçe Elizabeth’in Devlet Başkanı unvanını elinden almak için Prens Williams ve Kate Middleton’a açık bir mektup gönderdi. Uzun süredir 7 milyar pound’a paran tazminat için mücadele veren Jamaikalı milletvekili Mike Henry, “insan hayatı ve emeğinin istismarına” karşılık Kraliyet ailesinden bekledikleri ilk adımın özür dilemek olduğunu söyledi.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomenin zor anları! Çıplak görüntülerini çekti, şantaj yaptıFenomenin zor anları! Çıplak görüntülerini çekti, şantaj yaptı
Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...
Kendi etiyle yemek yaptı! Sosyal medya bu anları konuşuyorKendi etiyle yemek yaptı! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Jamaika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”

Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”

Kontrolden çıktı! Diğer yolculara tokat atınca...

Kontrolden çıktı! Diğer yolculara tokat atınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.