Prens William ve Kate Middleton’un olaylı gezisi devam ediyor! Eski sömürge ülkesi Jamaika’da tepkiyle karşılandılar

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile turu kapsamında Karayip ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Aralarında proseförler ve siyasetçilerinde bulunduğu bir ekiple beraber Jamaika’ya gitti. Jamaika’nın bağımsızlığının 60’ıncı yılına ve Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılına denk gelecek bir şekilde eski İngiliz sömürgesinde düzenlenen etkinlikte çift protestoyla karşılandı.

SÖMÜRGECİLİK KARŞITI GRUP TEPKİ GÖSTERDİ

Huffington Post’ta yer alan habere göre babası Prens Charles’tan sonraki tahtın varisi olan Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton, sömrügecilik karşıtı grupların tepkisiyle karşılaştı.

100 Jamaikalı isimden oluşan bir grup ziyareti reddettiklerini açıklayarak, “Büyükannenizin tahta çıkışının 70’inci yılını kutlamak için bir neden görmüyoruz çünkü onun liderliği ve ondan öncekiler, insanlık tarihinin en büyük insan hakları trajedilerinden birine sebep oldu” ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT VE RESMİ ÖZÜR TALEP ETTİLER

İngiliz monarşisiyle bağlarını koparmak isteyen Jamaikalılar, Kraliçe Elizabeth’in Devlet Başkanı unvanını elinden almak için Prens Williams ve Kate Middleton’a açık bir mektup gönderdi. Uzun süredir 7 milyar pound’a paran tazminat için mücadele veren Jamaikalı milletvekili Mike Henry, “insan hayatı ve emeğinin istismarına” karşılık Kraliyet ailesinden bekledikleri ilk adımın özür dilemek olduğunu söyledi.



