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  4. Prenses ama yerde de süründü, silah da tuttu! O anlar görenleri büyüledi... 47 yaşındaki prensesin kraliçelik hazırlığı sürüyor

Prenses ama yerde de süründü, silah da tuttu! O anlar görenleri büyüledi... 47 yaşındaki prensesin kraliçelik hazırlığı sürüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.10.2024 16:57
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İsveç Veliaht Prensesi Victoria bu günlerde kraliçe olmaya hazırlanıyor. Kraliçe olabilmek için eğitimler alan prenses, sivil kuvvetlerden aldığı zorlu eğitimi başarıyla tamamladı. Prensesin eğitimdeki fotoğrafları ilgi gördü.

Prenses ama yerde de süründü, silah da tuttu! O anlar görenleri büyüledi... 47 yaşındaki prensesin kraliçelik hazırlığı sürüyor

İsveç Kralı XVI.Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ilk çocuğu olan Bernadotte hanedan üyesi Victoria Ingrid Alice Désirée, 1979 yılında erkek kardeşi olmasına rağmen Veliaht prenses ilan edildi

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YENİ KRALİÇE HAZIRLIKLI GELİYOR

14 Temmuz 1977 doğumlu Victoria şimdi ise kraliçe olmaya hazırlanıyor. Prenses, görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı.

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PRENSESİN O HALİ ŞAŞIRTTI

Hem teorik hem de pratik dersler alan 47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından görüntüleri paylaşıldı. Prensesin zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü.

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BAŞARIYLA TAMAMLADI

Prenses Victoria, silahlı kuvvetler tarafından aldığı zorlu askeri eğitimi başarıyla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç silah kraliçe
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