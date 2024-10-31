Prenses ama yerde de süründü, silah da tuttu! O anlar görenleri büyüledi... 47 yaşındaki prensesin kraliçelik hazırlığı sürüyor

İsveç Kralı XVI.Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ilk çocuğu olan Bernadotte hanedan üyesi Victoria Ingrid Alice Désirée, 1979 yılında erkek kardeşi olmasına rağmen Veliaht prenses ilan edildi

YENİ KRALİÇE HAZIRLIKLI GELİYOR

14 Temmuz 1977 doğumlu Victoria şimdi ise kraliçe olmaya hazırlanıyor. Prenses, görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı.

PRENSESİN O HALİ ŞAŞIRTTI

Hem teorik hem de pratik dersler alan 47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından görüntüleri paylaşıldı. Prensesin zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü.

BAŞARIYLA TAMAMLADI

Prenses Victoria, silahlı kuvvetler tarafından aldığı zorlu askeri eğitimi başarıyla tamamladı.