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Prenses Diana'yı öldüren kazadan kurtulan tek kişiydi! 5 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Hala yara izleri taşıyor

21.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana'nın koruması ve onu öldüren kazadan kurtulan tek kişi olan Trevor Rees-Jones, 5 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Şimdi 54 yaşında olan Jones'un, hala yıllar önce yaşanan kazanın izlerini taşıdığı görüldü. Kazanın ardından yaşadıklarının detayları ise şaşırttı.

Prenses Diana'yı öldüren kazadan kurtulan tek kişiydi! 5 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Hala yara izleri taşıyor

Yıllar önce Prenses Diana'yı öldüren araba kazasından kurtulan tek kişi Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones'du. Şimdi 54 yaşında olan Jones, bir mağazada alışveriş yapan ailesini aracında beklerken görüntülendi. Ölümcül kazadan hemen önce Diana ile arabadayken görüntülenen adamın, hala 1997'de yaşanan kazadan kalan yara izlerini taşıdığı dikkat çekti.

10 GÜN KOMADA KALDI

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Ree-Jones'un kazanın ardından 10 gün boyunca komada kaldığı, kazada yüzündeki tüm kemiklerin kırıldığın ve hafıza kaybıyla birlikte bazı beyin hasarları yaşadığı açıklanmıştı. Cerrahlar, Jones'un dağılan yüzünü eski bir fotoğraf yardımıyla yeniden oluşturmuş ve onu bir araya getirmek için tam 150 titanyum parça kullanmışlardı.

İNGİLTERE’YE DÖNDÜ

1 ay boyunca hastanede kalan Jones, daha sonra tekrar İngiltere'ye döndü. O zamanlar sadece fısıldayarak ve cevapları yazarak iletişim kurabiliyordu. Şimdi karısı ve iki çocuğuyla birlikte birkaç dönümlük bir arazide kurulu büyük bir müstakil evde yaşıyor.

SERVET KAZANIYOR

İyileştiğinden beri uzun süre yurtdışında çalıştığı iddia edilen Jones'un Houston, Teksas merkezli bir petrol hizmetleri devi olan Halliburton'un güvenlik direktörü olarak bir servet kazandığı iddia edildi. Jones şimdi, beş yıl önce memleketi Shropshire'a döndüğünden beri Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ilaç devi AstraZeneca'nın güvenlik şefi olarak çalışıyor.

‘HALA ONUNLA’

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Bir kaynak Jones’un şimdi sakin ve huzurlu bir hayat sürdüğünü ancak o gece olanların etkisinin hâlâ onunla olduğunu, yara izlerinin bile hala görülebildiğini aktardı. Kaza konusunda fazla konuşmadığını da ekleyen kişi, Jones’un hayatına devam etmeye çalıştığını aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana
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