Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi! "İhanete uğramış gibi hissediyorum"

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin etkisi sürüyor. Belgeselde kraliyet ailesini suçlayan çifte, Prens William’ın eşi Prenses Kate’den tepki geldi.

“İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSEDİYOR"

Us Weekly’nin haberine göre kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Prenses’in yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.



İddialara göre, Prenses çiftin yaptığı yorumlardan dolayı kırgınlık yaşıyor ayrıca Prens Harry’nin belgeselde yer verdiği ifadelerden dolayı “ihanete uğramış gibi" hissediyor.

AĞABEYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Kaynak, Prens William’ın bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını ve saygın bir tutum benimseyeceğini belirtti.

Prens Harry, abisine kraliyet ailesinde ayrılma kararını açıkladığında kendisine bağırdığını söylemişti. İddialara göre, Prens William kardeşinin kendisini bu şekilde yansıtmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.





