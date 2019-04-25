Prezervatifi çıkarmanın bedeli: 12 yıl hapis

Ancak cinsel münasebet sırasında Hogben'in kondomunu çıkarma ısrarı başını yaktı. Seks işçisi kadının defaatle süren ısrarlarına rağmen prezervatifini çıkaran adam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20'li yaşlarındaki seks işçisi İngiltere'nin Bournemouth kentindeki buluşmanın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Adam mahkemeye çıkarıldı ve tecavüz suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. Hapis cezası aldıktan sonra kendini kaybeden adam genç seks işçisini tehdit etti.

Hogben, " Senin için geleceğim. Gecenin bir vakti senin kafana sıkacağım" dedi.

