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Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Private gruplarınız için güzel ve komik isimler mi arıyorsunuz? Gruba her girdiğinizde yüzünüzde tebessüm yaratacak güzel priv isimlerini sizler için derledik...

Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler

Instagram hayatımıza girdiğinden beri sürekli değişiklik ve yenilikler yaparak ilerlemeye devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulanlarından biri de priv hesap isimleri oldu. Bu priv hesap isimlerini tabii ki Facebook, Twitter, Tumblre ve diğer sosyal medya platformlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız priv hesabı isimlerinin bir listesi! Birbirinden güzel priv isimleri arasında kaybolmaya hazırsanız buyurun başlayalım….

Komik Priv Hesap İsimleri

  • Baltazar
  • Beni İyi Takip Et
  • Bildirbil
  • Bitter Çikolata
  • Bunu Alın Burdan
  • Çok da Nickimde
  • Çok Gezen
  • Çok Yazan
  • Deniz Siyahı
  • Deprestyonist Adam
  • Efkarlı Bir Akşam
  • Ejderha Kız
  • Ejderhamı Eğitiyorum
  • Elmacıkkemikleri
  • Erikirazeytin
  • Evcil Kedi
  • Evcilmen
  • Evde Bulamayan Kargocu
  • Fotokopici Bi’ Erkek
  • Gamzeliwampir
  • Güzel ve Kültürlü
  • Halaycı Başı
  • Has Adam
  • Has Kadın
  • Hayallerimiz
  • Hayat Bir Sınav
  • Hayır Mı Şer Mi
  • Hayırda Şer
  • Huy Meselesi
  • İmambayıldı
  • İşveli Edalı
  • Kafatası
  • Kalp Doktoru
  • Karamel
  • Kemik Kadın
  • Keşif Zamanı
  • Kırmızıpatos
  • Kirpik Uçları
  • Komutan Logar
  • Kötü Kaptan
  • Kral Başkan
  • Kronik
  • Kuralsız
  • Lanet Adam
  • Limonlu Çikolata
  • Marmaraya Binen Sinek
  • Mavi Sprey Boya
  • Mest Oldum
  • Meyve Veren Ağaç
  • Mimikçik
  • Mimikler
  • Mümin Kul
  • Mürekkep Ateşi
  • Musluk Suyu
  • Mümine
  • Nisan Yağmuru
  • Ömür Törpüsü
  • Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • Plüton Zombisi
  • Psikolojik Deli
  • Sen Ben Yani Biz
  • Sen de Bir Gün Öleceksin
  • Söz Lordu
  • Şahsına Münhasır
  • Şaşkın Maymun
  • Şirin Hatun
  • Takipte Kal
  • Tat Meselesi
  • Tatlı Uykum
  • Tek Kişilik Ordu
  • Tombul Yanak
  • Tübitak’ın Reddettiği Proje
  • Turkuaz Krampon
  • Türk Beyi
  • Umudum Onda Kaldı
  • Yatırım Tavsiyesidir
  • Yorgun Bir Adam
  • Zevk Meselesi

Instagram Priv İsimleri

  • 500t
  • Acemi Fenomen
  • Açık Kalp
  • Adam
  • Adamın Dibi
  • Adamın Tillahı
  • Adını Sen Koy
  • Afilli Yalnızlık
  • Ağaçsız Koala
  • Ağır Abi
  • Ağla Kalbim
  • Ağla Yüreğim Ağla
  • Ak Bey
  • Alevlerin İçinden
  • Androkız
  • Anı Yaşa
  • Asgari Ücretli
  • Aslı Gibi
  • Aslı Gibidir
  • Aşk Bahçesi
  • Aşk Benim Sonum
  • Aşk Doktoru
  • Aşk Hançeri
  • At Kafalı Psikopat
  • Atarlı Romantik
  • Atlı Filozof
  • Atlı Prens
  • Atlı Prenses
  • Ay ışığı
  • Ay Prens
  • Aydınlık Günler
  • Bebek Yüzlü
  • Benzin Kokusu
  • Beyaz Çay
  • Beyaz Türk
  • Beynim Tok
  • Bıçak Sırtı
  • Bilgi Bulutu
  • Bilgi Defteri
  • Bilgi Demeti
  • Bilgi Diyarı
  • Bilgi Dünyası
  • Bilgi Geçidi
  • Bilgi Kulesi
  • Bilgi Küpü
  • Bilgi Pınarı
  • Bilgi Yumağı
  • Bilgili Zat
  • Bilginin Gölgesinde
  • Bimilyoncu
  • Bir Bardak Cola
  • Bir Bardak Çay
  • Bir Fincan Kahve
  • Bir Siyah Hikayesi
  • Biriciğimsin
  • Bitter Çikolata
  • Blog Meclis
  • Blogmute
  • Bombacı Mülayim
  • Bordo Bereli
  • Boşver Gitsin
  • Boynu Bükükler
  • Bu Da Mı Gol Değil
  • Buğulu Gözler
  • Buruk Bir Akşam
  • Cehennemin Dibindeki
  • Ceza Sahası
  • Çakıl Taşı
  • Çılgın Boy
  • Çılgın Ezo
  • Çılgın Genç
  • Çiçek Saçlı Kız
  • Çil Yavrusu
  • Çukur
  • Çukurdayım
  • Dahi
  • Dahi Kafalar
  • Deli Bir Hatun
  • Deli Eden Psikolog
  • Dengesiz Bayan
  • Dipsiz Kuyu
  • Dondurucunun Önü
  • Ekranların Sevilen Yüzü
  • Esmer Kadın
  • Gönül Yorgun
  • Gül Bahçesi
  • Güldürgül
  • Hasret Rüzgarları
  • Hayal Denizi
  • Hurşitli
  • Hüzün Çiçeği
  • Hüzünlü Saatler
  • İllegal Şair
  • İsimsiz Kahraman
  • Kaçak Uzaylı
  • Kareli Gömlek
  • Kimsesizlerin Kimi
  • Konusuz Adam
  • Köy Yumurtası
  • Kuralsız
  • Küçüktük
  • Lafmacun
  • Lahmacun Kafalı
  • Mars Meleği
  • Merkür Kedisi
  • Mühürsüz Zarf
  • Nur tanesi
  • Odun Adam
  • Pelerinli Kedi
  • Psikopat Biri
  • Sanal Koala
  • Sebeplerim Sende
  • Sensiz Dünya Bana Dar
  • Sensiz Geceler
  • Sensiz Olmuyor
  • Şekerli Bira
  • Takipteyim
  • Yapısal Reform
  • Yine Sana Hasret
  • Yolun Yolcusu
  • Zirvede Çamaşır Asan Genç
  • Zorba

    Yabancı Priv İsimleri

  • Batistuta
  • Bigbang
  • Bigbangem
  • Blackshow
  • Blind Fire
  • Carpe Diem
  • Cohannan
  • Denzel
  • Eldomingo
  • Fearless Man
  • Feberman
  • Felerian
  • Felicity
  • Free Falcon
  • Friends Shop
  • Gadget
  • Guedolock
  • Hamemo
  • Hhost
  • Jabroni
  • Kaladze
  • Limitless
  • Mathilda
  • Melburglu
  • Miss Lavinia
  • Mona Rosa
  • Moneyboss
  • Monster
  • Nicktator
  • Nikolay
  • Nowhere Man
  • Ocean
  • Okeanos
  • Oxygen
  • Paladyum
  • Pradorigor
  • Psyche
  • Psychopath
  • Punkbunny
  • Rabidness
  • Rebellion
  • Reticent Lady
  • Sawyer
  • Scorpman
  • Shade
  • Soulforever
  • Spectre
  • The Ark
  • Tihilu
  • Vindobana
  • Violove

Priv Hesap Nedir? İsim Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Priv kelimesi İngilizce "private" sözcüğünden geliyor. Bu sözcüğün kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçe anlamı olarak düşünsek olursak özel, mahrem, has, kişisel, müstakil, yalnız anlamlarına gelir.

Priv, Instagram kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Priv hesap ayrıca bir uygulama veya sonradan eklenmiş bir özellik değil. Priv hesap dediğimiz şey kişilerin daha özel olan ikinci hesapları oluyor. Dediğimiz gibi priv kelimesi zaten içinde özel ve kişisel anlamlarını barındırıyor. Özellikle ünlülerin priv hesap kullandığını söylemeden geçmeyelim.

Priv isimleri oluşturacağınız zaman daha öncesinde kullanmış olduğunuz iki sayfanın adından ortak bir isim çıkarmaya çalışabilirsiniz. Eşya isimleri veya bir sembol üzerinden de priv kaydı oluşturabilirsiniz. Eğer partnerinizle bir priv hesap oluşturacaksanız, tanışma veya evlilik yılınızla ilgili bir priv isim alabilirsiniz. Karar vermek için başvurabileceğiniz pek çok yöntem var. Bizim listemize bakmayı da ihmal etmeyin deriz. Sizin için en güzel priv hesap isimlerini bir araya getirdik!

Kişilerin priv isimleri kendi adları veya gizli adlar şeklinde olabiliyor. Ayrıca komik isimler de en çok tercih edilenler arasında! Şunu unutmayın ki başkası tarafından alınan bir priv ismini oluşturamıyorsunuz. Yani bir isim yalnızca bir hesaba ait olabiliyor. Bunun için karar verdiğiniz ismi almakta geç kaldıysanız sonuna bir ekleme yaparak veya noktalama işaretlerinden yararlanarak oluşturabilirsiniz.


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