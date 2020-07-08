Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler

Instagram hayatımıza girdiğinden beri sürekli değişiklik ve yenilikler yaparak ilerlemeye devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulanlarından biri de priv hesap isimleri oldu. Bu priv hesap isimlerini tabii ki Facebook, Twitter, Tumblre ve diğer sosyal medya platformlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız priv hesabı isimlerinin bir listesi! Birbirinden güzel priv isimleri arasında kaybolmaya hazırsanız buyurun başlayalım….
Priv kelimesi İngilizce "private" sözcüğünden geliyor. Bu sözcüğün kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçe anlamı olarak düşünsek olursak özel, mahrem, has, kişisel, müstakil, yalnız anlamlarına gelir.
Priv, Instagram kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Priv hesap ayrıca bir uygulama veya sonradan eklenmiş bir özellik değil. Priv hesap dediğimiz şey kişilerin daha özel olan ikinci hesapları oluyor. Dediğimiz gibi priv kelimesi zaten içinde özel ve kişisel anlamlarını barındırıyor. Özellikle ünlülerin priv hesap kullandığını söylemeden geçmeyelim.
Priv isimleri oluşturacağınız zaman daha öncesinde kullanmış olduğunuz iki sayfanın adından ortak bir isim çıkarmaya çalışabilirsiniz. Eşya isimleri veya bir sembol üzerinden de priv kaydı oluşturabilirsiniz. Eğer partnerinizle bir priv hesap oluşturacaksanız, tanışma veya evlilik yılınızla ilgili bir priv isim alabilirsiniz. Karar vermek için başvurabileceğiniz pek çok yöntem var. Bizim listemize bakmayı da ihmal etmeyin deriz. Sizin için en güzel priv hesap isimlerini bir araya getirdik!
Kişilerin priv isimleri kendi adları veya gizli adlar şeklinde olabiliyor. Ayrıca komik isimler de en çok tercih edilenler arasında! Şunu unutmayın ki başkası tarafından alınan bir priv ismini oluşturamıyorsunuz. Yani bir isim yalnızca bir hesaba ait olabiliyor. Bunun için karar verdiğiniz ismi almakta geç kaldıysanız sonuna bir ekleme yaparak veya noktalama işaretlerinden yararlanarak oluşturabilirsiniz.
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