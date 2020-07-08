Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler

Instagram hayatımıza girdiğinden beri sürekli değişiklik ve yenilikler yaparak ilerlemeye devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulanlarından biri de priv hesap isimleri oldu. Bu priv hesap isimlerini tabii ki Facebook, Twitter, Tumblre ve diğer sosyal medya platformlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız priv hesabı isimlerinin bir listesi! Birbirinden güzel priv isimleri arasında kaybolmaya hazırsanız buyurun başlayalım….

Komik Priv Hesap İsimleri

Baltazar

Beni İyi Takip Et

Bildirbil

Bitter Çikolata

Bunu Alın Burdan

Çok da Nickimde

Çok Gezen

Çok Yazan

Deniz Siyahı

Deprestyonist Adam

Efkarlı Bir Akşam

Ejderha Kız

Ejderhamı Eğitiyorum

Elmacıkkemikleri

Erikirazeytin

Evcil Kedi

Evcilmen

Evde Bulamayan Kargocu

Fotokopici Bi’ Erkek

Gamzeliwampir

Güzel ve Kültürlü

Halaycı Başı

Has Adam

Has Kadın

Hayallerimiz

Hayat Bir Sınav

Hayır Mı Şer Mi

Hayırda Şer

Huy Meselesi

İmambayıldı

İşveli Edalı

Kafatası

Kalp Doktoru

Karamel

Kemik Kadın

Keşif Zamanı

Kırmızıpatos

Kirpik Uçları

Komutan Logar

Kötü Kaptan

Kral Başkan

Kronik

Kuralsız

Lanet Adam

Limonlu Çikolata

Marmaraya Binen Sinek

Mavi Sprey Boya

Mest Oldum

Meyve Veren Ağaç

Mimikçik

Mimikler

Mümin Kul

Mürekkep Ateşi

Musluk Suyu

Mümine

Nisan Yağmuru

Ömür Törpüsü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Plüton Zombisi

Psikolojik Deli

Sen Ben Yani Biz

Sen de Bir Gün Öleceksin

Söz Lordu

Şahsına Münhasır

Şaşkın Maymun

Şirin Hatun

Takipte Kal

Tat Meselesi

Tatlı Uykum

Tek Kişilik Ordu

Tombul Yanak

Tübitak’ın Reddettiği Proje

Turkuaz Krampon

Türk Beyi

Umudum Onda Kaldı

Yatırım Tavsiyesidir

Yorgun Bir Adam

Zevk Meselesi

Instagram Priv İsimleri

500t

Acemi Fenomen

Açık Kalp

Adam

Adamın Dibi

Adamın Tillahı

Adını Sen Koy

Afilli Yalnızlık

Ağaçsız Koala

Ağır Abi

Ağla Kalbim

Ağla Yüreğim Ağla

Ak Bey

Alevlerin İçinden

Androkız

Anı Yaşa

Asgari Ücretli

Aslı Gibi

Aslı Gibidir

Aşk Bahçesi

Aşk Benim Sonum

Aşk Doktoru

Aşk Hançeri

At Kafalı Psikopat

Atarlı Romantik

Atlı Filozof

Atlı Prens

Atlı Prenses

Ay ışığı

Ay Prens

Aydınlık Günler

Bebek Yüzlü

Benzin Kokusu

Beyaz Çay

Beyaz Türk

Beynim Tok

Bıçak Sırtı

Bilgi Bulutu

Bilgi Defteri

Bilgi Demeti

Bilgi Diyarı

Bilgi Dünyası

Bilgi Geçidi

Bilgi Kulesi

Bilgi Küpü

Bilgi Pınarı

Bilgi Yumağı

Bilgili Zat

Bilginin Gölgesinde

Bimilyoncu

Bir Bardak Cola

Bir Bardak Çay

Bir Fincan Kahve

Bir Siyah Hikayesi

Biriciğimsin

Bitter Çikolata

Blog Meclis

Blogmute

Bombacı Mülayim

Bordo Bereli

Boşver Gitsin

Boynu Bükükler

Bu Da Mı Gol Değil

Buğulu Gözler

Buruk Bir Akşam

Cehennemin Dibindeki

Ceza Sahası

Çakıl Taşı

Çılgın Boy

Çılgın Ezo

Çılgın Genç

Çiçek Saçlı Kız

Çil Yavrusu

Çukur

Çukurdayım

Dahi

Dahi Kafalar

Deli Bir Hatun

Deli Eden Psikolog

Dengesiz Bayan

Dipsiz Kuyu

Dondurucunun Önü

Ekranların Sevilen Yüzü

Esmer Kadın

Gönül Yorgun

Gül Bahçesi

Güldürgül

Hasret Rüzgarları

Hayal Denizi

Hurşitli

Hüzün Çiçeği

Hüzünlü Saatler

İllegal Şair

İsimsiz Kahraman

Kaçak Uzaylı

Kareli Gömlek

Kimsesizlerin Kimi

Konusuz Adam

Köy Yumurtası

Kuralsız

Küçüktük

Lafmacun

Lahmacun Kafalı

Mars Meleği

Merkür Kedisi

Mühürsüz Zarf

Nur tanesi

Odun Adam

Pelerinli Kedi

Psikopat Biri

Sanal Koala

Sebeplerim Sende

Sensiz Dünya Bana Dar

Sensiz Geceler

Sensiz Olmuyor

Şekerli Bira

Takipteyim

Yapısal Reform

Yine Sana Hasret

Yolun Yolcusu

Zirvede Çamaşır Asan Genç

Zorba Yabancı Priv İsimleri

Batistuta

Bigbang

Bigbangem

Blackshow

Blind Fire

Carpe Diem

Cohannan

Denzel

Eldomingo

Fearless Man

Feberman

Felerian

Felicity

Free Falcon

Friends Shop

Gadget

Guedolock

Hamemo

Hhost

Jabroni

Kaladze

Limitless

Mathilda

Melburglu

Miss Lavinia

Mona Rosa

Moneyboss

Monster

Nicktator

Nikolay

Nowhere Man

Ocean

Okeanos

Oxygen

Paladyum

Pradorigor

Psyche

Psychopath

Punkbunny

Rabidness

Rebellion

Reticent Lady

Sawyer

Scorpman

Shade

Soulforever

Spectre

The Ark

Tihilu

Vindobana

Violove

Priv Hesap Nedir? İsim Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Priv kelimesi İngilizce "private" sözcüğünden geliyor. Bu sözcüğün kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçe anlamı olarak düşünsek olursak özel, mahrem, has, kişisel, müstakil, yalnız anlamlarına gelir.

Priv, Instagram kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Priv hesap ayrıca bir uygulama veya sonradan eklenmiş bir özellik değil. Priv hesap dediğimiz şey kişilerin daha özel olan ikinci hesapları oluyor. Dediğimiz gibi priv kelimesi zaten içinde özel ve kişisel anlamlarını barındırıyor. Özellikle ünlülerin priv hesap kullandığını söylemeden geçmeyelim.