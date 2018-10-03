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Probiyotik turşu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Büyük bir keyifle yediğimiz turşu, lezzetinin yanı sıra bugünlerde tam da ihtiyacımız olan ‘gücü’ sağlamada da bire bir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için önde gelen fermente besinlerden biri olan ev turşusu, bağırsak sistemi başta olmak üzere sağlığımız için kritik önem taşıyan dost probiyotik bakterileri almamızı da sağlıyor. Ancak her turşu bağırsaklara canlı gidebilecek probiyotik bakterileri sağlamıyor! İşte probiyotik bakterilerden zengin turşu yapmanın püf noktaları!

Probiyotik turşu nasıl yapılır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker “Sağlığı tüm yönüyle etkileyen bağırsak mikrobiyotasını desteklemek için besinsel probiyotik kaynaklarının tüketimi oldukça önemli. Bağırsaklara dost probiyotik bakteri içeren turşular, ülkemizde geleneksel olarak yapılan turşulardan biraz farklı” diyor.

Mevsiminde ve organik sebzeleri kullanın

lahana

Sebzelerin doğal florasında bulunan yararlı bakteriler fermantasyon sürecinde kritik rol oynuyor. Ancak tarımda kullanılan ilaçlar (pestisitler) hem bu florayı bozabiliyor hem de sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Mevsiminde ve organik olarak yetiştirilen sebzeleri kullanmak probiyotik açıdan zengin bir turşu yapımı için önemli.

Probiyotik bakterilerce zenginleştirin

kefir

Fermente süt ürünleri, özellikle de kefir, probiyotik bakterileriler açısından oldukça zengin bir besin. Turşu yapılırken kefir, kefir altı suyu ya da peynir altı suyu kullanımı turşunun da probiyotik içeriğini güçlendiriyor. Bu şekilde kefirde ve sebzelerin doğal florasında bulunan bakteriler ile iyi bir çeşitlilik oluşturuyor.

Fermantasyon için uygun ortam yaratın

kavanoz

Sağlıklı bir turşu için temiz ve cam bir kavanoz kullanılmalı. Sebzelerin kavanoza sıkıştırılarak konulması ve salamura suyunun sebzelerin üzerini geçmesi diğer önemli unsurlar. Turşuyu, fermantasyon sürecinin tamamlanması için oda sıcaklığında ve karanlık bir ortamda ortalama 7-10 gün bekletin. Turşu olduktan sonra soğuk ve karanlık bir ortamda muhafaza edin.

Kaya tuzu ya da deniz tuzu kullanın

kaya tuzu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker “Lakto fermente bir turşu için tuz olmazsa olmaz bir unsur. Tuz, fermentasyon sırasında iyi bakterilerin aktivitesini artırırken bozulmayı yavaşlatır. Turşu suyunun bulanık olmaması ve sebzelerin çok fazla yumuşamaması için zengin mineral içeriğine sahip kaya ya da deniz tuzu kullanın. Bu arada turşuyu lezzetine kanıp -tuz içeriğinden dolayı- aşırı tüketmeyin” diyor.

Probiyotik Turşu Tarifi

turşu

Malzemeler:
1 kg turşuluk sebze
Yarım çay bardağı kefir
1.5 yemek kaşığı kaya tuzu
2-3 diş sarımsak
Maydanoz
1 litre içme suyu

Hazırlanışı:
1 litre kaynatılmış su içinde 1.5 yemek kaşığı kaya tuzunu eritin, soğumaya bırakın.
Yıkanmış sebzeleri ve sarımsakları cam kavanoza sıkıştırarak yerleştirin.
Kefir ve soğumuş salamura suyunu sebzeleri 2 parmak geçecek şekilde kavanoza ekleyin.
Sebzelerin hava ile temas etmemesi için üzerini maydanoz ile kapatın. Üzerine ayrıca bir ağırlık koyabilirsiniz.
Kavanozun kapağını kapatın ve oda sıcaklığında fermantasyon için beklemeye bırakın. 2-3 günde bir kavanoz kapağını gevşetip biriken gazı çıkartın.
7-10 gün sonunda lezzetli ve probiyotik özellikli, bağırsak dostu turşular hazır.

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