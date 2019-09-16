Probiyotik turşu yapımının püf noktaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker "Sağlığı tüm yönüyle etkileyen bağırsak mikrobiyotasını desteklemek için besinsel probiyotik kaynaklarının tüketimi oldukça önemli. Bağırsaklara dost probiyotik bakteri içeren turşular, ülkemizde geleneksel olarak yapılan turşulardan biraz farklı” diyor.

ORGANİK VE MEVSİM SEBZELERİNİ KULLANIN

Sebzelerin doğal florasında bulunan yararlı bakteriler fermantasyon sürecinde kritik rol oynuyor. Ancak tarımda kullanılan ilaçlar (pestisitler) hem bu florayı bozabiliyor hem de sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Mevsiminde ve organik olarak yetiştirilen sebzeleri kullanmak probiyotik açıdan zengin bir turşu yapımı için önemli.

PROBİYOTİK BAKTERİLERCE ZENGİNLEŞTİRİN

Fermente süt ürünleri özellikle de kefir, probiyotik bakterileriler açısından oldukça zengin bir besin. Turşu yapılırken kefir, kefir altı suyu ya da peynir altı suyu kullanımı turşunun da probiyotik içeriğini güçlendiriyor. Bu şekilde kefir ve sebzelerin doğal florasında bulunan bakteriler ile iyi bir çeşitlilik oluşturuyor.