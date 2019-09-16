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Probiyotik turşu yapımının püf noktaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Sağlığımız için oldukça önemli bir noktada yer alan ev turşuları, bağırsaklarımız için dost olan probiyotik bakteriler açısından güçlüdür. Bağışıklığımızı güçlendiren fermente besin ev turşusu kurmak için ise bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Probiyotik bakterilerden zengin turşu yapmak istiyorsanız sizi şöyle alalım...

Probiyotik turşu yapımının püf noktaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker "Sağlığı tüm yönüyle etkileyen bağırsak mikrobiyotasını desteklemek için besinsel probiyotik kaynaklarının tüketimi oldukça önemli. Bağırsaklara dost probiyotik bakteri içeren turşular, ülkemizde geleneksel olarak yapılan turşulardan biraz farklı” diyor.

ORGANİK VE MEVSİM SEBZELERİNİ KULLANIN

lahana

Sebzelerin doğal florasında bulunan yararlı bakteriler fermantasyon sürecinde kritik rol oynuyor. Ancak tarımda kullanılan ilaçlar (pestisitler) hem bu florayı bozabiliyor hem de sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Mevsiminde ve organik olarak yetiştirilen sebzeleri kullanmak probiyotik açıdan zengin bir turşu yapımı için önemli.

PROBİYOTİK BAKTERİLERCE ZENGİNLEŞTİRİN

kefir

Fermente süt ürünleri özellikle de kefir, probiyotik bakterileriler açısından oldukça zengin bir besin. Turşu yapılırken kefir, kefir altı suyu ya da peynir altı suyu kullanımı turşunun da probiyotik içeriğini güçlendiriyor. Bu şekilde kefir ve sebzelerin doğal florasında bulunan bakteriler ile iyi bir çeşitlilik oluşturuyor.

FERMANTASYON İÇİN UYGUN ORTAM YARATIN
Sağlıklı bir turşu için temiz ve cam bir kavanoz kullanılmalı. Sebzelerin kavanoza sıkıştırılarak konulması ve salamura suyunun sebzelerin üzerini geçmesi diğer önemli unsurlar. Turşuyu, fermantasyon sürecinin tamamlanması için oda sıcaklığında ve karanlık bir ortamda ortalama 7-10 gün bekletin. Turşu olduktan sonra soğuk ve karanlık bir ortamda muhafaza edin.

KAYA TUZU YA DA DENİZ TUZU KULLANIN

kaya tuzu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker "Lakto fermente bir turşu için tuz olmazsa olmaz bir unsur. Tuz, fermentasyon sırasında iyi bakterilerin aktivitesini artırırken bozulmayı yavaşlatır. Turşu suyunun bulanık olmaması ve sebzelerin çok fazla yumuşamaması için zengin mineral içeriğine sahip kaya ya da deniz tuzu kullanın. Bu arada turşuyu lezzetine kanıp -tuz içeriğinden dolayı- aşırı tüketmeyin” diyor.

PROBİTOYİK TURŞU NASIL YAPILIR?

turşu

Malzemeler:
1 kg turşuluk sebze
Yarım çay bardağı kefir
1.5 yemek kaşığı kaya tuzu
2-3 diş sarımsak
Maydanoz
1 litre içme suyu

Hazırlanışı:
1 litre kaynatılmış su içinde 1.5 yemek kaşığı kaya tuzunu eritin, soğumaya bırakın.
Yıkanmış sebzeleri ve sarımsakları cam kavanoza sıkıştırarak yerleştirin.
Kefir ve soğumuş salamura suyunu sebzeleri 2 parmak geçecek şekilde kavanoza ekleyin.
Sebzelerin hava ile temas etmemesi için üzerini maydanoz ile kapatın. Üzerine ayrıca bir ağırlık koyabilirsiniz.
Kavanozun kapağını kapatın ve oda sıcaklığında fermantasyon için beklemeye bırakın. 2-3 günde bir kavanoz kapağını gevşetip biriken gazı çıkartın.
7-10 gün sonunda lezzetli ve probiyotik özellikli, bağırsak dostu turşular hazır.

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