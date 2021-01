Prof. Dr. Bayhan: "Fotoğraf sanatçısında resim kültürü de olmalı"

Fotoğrafçı kimliğiyle tanınan ünlü Prof. Dr. Mehmet Bayhan, fotoğraf sanatçısında resim kültürü de olması gerektiğini belirterek, "Her şeye coşkuyla, her şeyi yeniden keşfeder gibi bakmak gerekir” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Bayhan (81), Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Sille Sanat Sarayı Kulübü tarafından düzenlenen sohbet etkinliğinin beşincisine katılarak, Fransız fotoğraf sanatçısı Brassi’yi anlattı.

1889-1994 tarihleri arasında yaşayan Brassai’nin İstanbul’a da gelerek fotoğraflar çektiğini belirten Prof. Dr. Bayhan, bu fotoğrafları da programında gösterdi. Brassai’nin siyah/beyaz fotoğraflarda Paris’in açık ve kapalı alanlardaki gece yaşamlarını konu edindiğini söyleyen Bayhan, ”O dönemde daha az ışık vardı. Şimdi ışıklar daha parlak ve güçlü, o nedenle o eski fotoğraflar şimdi çekilemiyor” dedi.

Bir fotoğrafçıda doyumsuz merakın olması gerektiğini ifade eden Bayhan, “Fotoğraf sanatçısında resim kültürü de olmalıdır. Her şeye coşkuyla, her şeyi yeniden keşfeder gibi bakmak gerekir” dedi.