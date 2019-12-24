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Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yapay ve fabrikadan çıkmış ürünlerin hiçbirinin hakiki besin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Hayat" konulu söyleşi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, pakete girmiş ürünler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Sağlıklı besinlerin reklamının yapılmadığını savunan Karatay, "Yapay olan ve fabrikadan çıkmış olan ürünlerin hiçbiri hakiki besin değil. Bunlara damak tadını artırsın diye her türlü şeker yükleniyor. Başta da çok ucuz olduğu için mısır şurubu şekeri ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını bozuyor." diye konuştu. Doğal ve işlenmemiş her gıdanın rahatlıkla yenebileceğini öne süren Karatay, GDO'lu ve üzerine tarım ilaçları sıkılmış ürünlerin tehlikeli olduğunu belirtti.

HALKIMIZA BİLİMMİŞ GİBİ SUNUYORLAR

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Şeker konusunda dünyada bir hassasiyet oluştuğunu aktaran Karatay, "Benim kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Bu kanıtlar ve çalışmalar bağımsız çalışmalar. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar. Onlar bilim değil ama halkımıza bilimmiş gibi sunuluyor maalesef." ifadelerini kullandı.

Kebaba karşı olmadığını vurgulayan Karatay, programın ardından İskender kebap yemeye gideceğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, sağlıklı yaşam için önerilerini anlattığı etkinliğin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu kadını hala ciddiye alıp kadını konuşturuyorlar ya başka bişey demiyorum
fazla oldun biliyon dimi....
ablacım ne yiyeyim? açlıktan geberelim mi? yediğimiz bütün ürünler organik değil!
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