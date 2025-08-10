Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'dan 'araştırarak öğrenme' vurgusu: 'Eğitimi farklı kılan en önemli husus'

Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü sahibi olan ve bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan “Kariyer Boyu Etki” sıralamasında, “İstatistik ve Olasılık” alanında Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine Türkiye’den giren tek bilim insanı olan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, araştırma odaklı eğitimin Üniversite mezuniyeti sonrası kariyer planlamasına etkisini değerlendirdi.

ÖĞRENCİYE KATKI SAĞLAYAN ARAŞTIRMA

Bundan yıllar önce, henüz lisans öğrencisi iken bilimsel araştırma faaliyetleri içerisinde yer almış bir öğrenci olarak, öğrencilerin erken aşamada araştırma faaliyetlerine dahil olmasının kariyerleri için azami öneme sahip olduğunu vurgulayan Rektör Eryılmaz, araştırma odaklı eğitim ile, öğrencilerin bir projenin yürütülmesine ilişkin süreçleri deneyimleme fırsatı yaratıldığına ve böylece öğrencilerin yaratıcılık ve hayal gücü, işbirliği ve ekip çalışması, problem çözme, yazma ve etkin iletişim kurma gibi becerilerinin gelişimine katkı sağlandığını dile getirdi.

"ARAŞTIRMALARI ÖZ KAYNAKLAR İLE DESTEKLEDİK"

Rektör olarak araştırma odaklı eğitim süreçlerini her zaman desteklediğini vurgulayan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz sözlerine şu şekilde devam etti. “Geride bıraktığımız akademik yıl içerisinde, öğrencilerimizin içerisinde yer aldığı 80’den fazla araştırma projesini, Üniversitemiz öz kaynakları ile destekledik.

Bunun yanı sıra, çeşitli fakültelerimizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin yürütücü olarak yer aldığı toplam 39 araştırma projesi, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Böylelikle, üniversitemizde geçtiğimiz akademik yılda rekor sayıda öğrenci araştırma projesi yürütülmeye başlandı.

ARAŞTIRMA YAPARAK ÖĞRENMEYE VURGU

Öğrencilerimizin projelerde yer almasını, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını, uluslararası bilimsel dergilerde makalelerinin yayımlanmasını büyük bir gururla izliyor, takdir ediyor ve bu tür faaliyetlerini her zaman destekliyorum. Çünkü biliyoruz ki, Üniversite eğitimini farklı kılan en önemli hususlardan birisi araştırma ve araştırma yaparak öğrenmektir. Öğrencilerin araştırma projelerine dahil olması, içerisinde bulunduğumuz yapay zeka çağında daha da önemli olup mezuniyet sonrası yalnızca akademik kariyer planlayan öğrenciler için değil sektörde görev alacak mezunlar için de çok önemli bir kazanımdır. "

"ARAŞTIRMALAR, İNSAN KAYNAĞININ YETİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ"

Son iki akademik yıldır Üniversite bünyesinde uygulamaya aldıkları Rektör Fakültede programı ile Rektör olarak bizzat kendisinin Fakülteleri/Yüksekokulları ziyaret ederek, öğrenciler ile yönetim arasındaki iletişimin daha etkin sağlanmasını amaçladıklarını ve öğrencilerin geri bildirimlerini alarak bu geri bildirimlerin sürekli iyileştirme/geliştirme çalışmaları kapsamında kullanıldığını belirten Rektör Eryılmaz sözlerini şu şekilde bitirdi. “Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz araştırma odaklı eğitim programlarımız, hızla gelişen ve büyüyen savunma sanayiimizde, sağlık ekosistemimizde, enerji sektöründe ve diğer alanlarda ülkemizin teknolojik üstünlüğünü pekiştirecek kritik ürün, yöntem ve sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında çok önemli. Bu çerçevede düşünüyor, planlıyor ve uyguluyoruz.”