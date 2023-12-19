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  4. Protestoları gündem olmuştu! Manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı

Protestoları gündem olmuştu! Manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı

19.12.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp son yürüyüşüyle gündem olmuştu. 23 yaşındaki Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıktı. Protesto esnasında bir kişi Aydınalp’e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı.

Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi.

Melisa Aydınalp 1

İMZA ŞARTIYLA SERBEST KALDI

"Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Melisa Aydınalp 2

"PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM"

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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