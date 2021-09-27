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PSG'de Donnarumma krizi!

27.09.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de İtalya ile yaşadığı şampiyonluk sonrası PSG'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas'ın arkasında süre alamamaktan şikayetçiyken Lionel Messi ve diğer Güney Amerikalı oyuncuların Navas'ın oynamasını istedikleri aktarılmakta.

PSG'de Donnarumma krizi!

PSG'nin yaz dönemindeki flaş transferlerinden Gianluigi Donnarumma, şu ana kadar takımdaki rolünden memnun değil. Donnarumma'nın başta Lionel Messi olmak üzere takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların Keylor Navas'ın oynamasını istediklerinden rahatsız olduğu ifade edilmekte.

PSG'de son iki sezonda önemli işlere imza atan Keylor Navas, bu sezon da formayı bırakmıyor. Navas, şu ana kadar 8 maçta forma giyerken Gianluigi Donnarumma ise sadece 2 maçta forma şansı buldu. Mauricio Pochettino'nun şu anda seçiminin net şekilde Keylor Navas'tan yana olduğu belirtiliyor.

NAVAS'I İSTİYORLAR

Corriere della Sera'nın haberine göre başta Lionel Messi olmak üzere PSG'nin Güney Amerikalı Di Maria, Paredes, Neymar, Marquinhos gibi yıldızlarının Keylor Navas'ın oynamasından yana oldukları aktarılıyor.

Donnarumma'nın yakın çevresinden tanıdıkları ile görüşen La Gazzette dello Sport'ta ise Donnarumma'nın Keylor Navas ile rekabetin kolay olmayacağının farkında olduğu fakat şu ana kadar maçların neredeyse tamamında yedek oturacağını tahmin etmediği belirtiliyor.

JUVENTUS İDDİASI

İtalyan basını, Donnarumma'nın ikinci planda kaldığı ikinci bir sezonu hiçbir şekilde kabul etmeyeceği ve yaz döneminde Juventus'a transfer olabileceğini iddia etmekte.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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