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PSG'de Mbappe'nin yerine Richarlison

27.08.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in Kylian Mbappe transferinde sona yaklaşmasının ardından Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti. Fransızların hedefi Everton'da oynayan Richarlison...

PSG'de Mbappe'nin yerine Richarlison

Real Madrid, yaz boyunca ısrarla istediği Kylian Mbappe transferinde sona ulaşmak üzere. Paris Saint-Germain, Fransız yıldızın boşluğunu Everton forması giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison var.

ESPN'in haberine göre Richarlison'un menajeri, Fransız ekibiyle görüşmek için Paris'e gitti. Everton cephesi ise olası ayrılığına engel olmayacak.

Marca'ya göre Real Madrid'in, Mbappe transferi için PSG'ye 170 milyon + 10 milyon euroluk son teklifi sunduğu ve artık dev imza için geri sayıma geçtiği yazıldı.

PSG ise yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.


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