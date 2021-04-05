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PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de pozitif

05.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi koronavirüs oldu

PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de pozitif

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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