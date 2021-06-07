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PSG'den Lionel Messi açıklaması

07.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi hakkında konuştu.

PSG'den Lionel Messi açıklaması

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona ile sözleşmesi biten Lionel Messi hakkında sorulara yanıt verdi.

"MESSI İLE HERKES GÖRÜŞEBİLİR"

Nasser Al-Khelaifi, "Lionel Messi harika bir futbolcu Bütün büyük oyuncular PSG'ye gelmek istiyor. Hepsiyle sözleşme imzalamak mümkün değil. Çünkü kadromuzda harika oyuncular var. Barcelona başkanı Joan Laporta'ya Lionel Messi'nin sözleşmesinin bittiğini ve her takımın imza attırabileceğini söyledim." dedi.

"NEYMAR'I BARÇA'YA VERMEDİK!"

Ayrıca Fransız ekibinin başkanı "Barcelona, Neymar'ı alabilmek için uğraştı. Açıkçası buna izin vermedik. Barcelona'nın ekonomik sorunları var ama bu bizi ilgilendirmez. Barcelona'nın Neymar'a olan ilgisi bir sır değil. Neymar, PSG'ye tam adapte olamadığı dönemde bile gitmek istemedi. Şimdi ona sorarsanız, burada mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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