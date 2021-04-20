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PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Türk manken Yağmur Taktaş'a attığı mesaj ifşa oldu!

20.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'de son döneme damgasını vuran Kylian Mbappe'nin model Yağmur Taktaş'a sosyal medyadan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Yağmur Taktaş, Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp, sonrasında yaşananları anlatmıştı. Daha önce İstanbul'a gelen Yağmur Taktaş ile otelde buluşan Mbappe'nin, Taktaş'a yine mesajlar atarak İstanbul'da buluşmak istediği iddia edildi. Mbappe'nin attığı mesajın ekran görüntüsü ortalığı salladı.

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Türk manken Yağmur Taktaş'a attığı mesaj ifşa oldu!

Yağmur Taktaş geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir moda programıyla kendini göstermişti. Daha önce Yağmur Taktaş, Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp, sonrasında yaşananları anlatmıştı.

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"YAŞI KÜÇÜKLERE BAKMIYORUM"

Taktaş, Mor'la ilgili, "Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medyadan kendisi mesaj yolladı. Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı istiyorum" demişti.

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AYNI OTELİ SORUYOR

Son olarak Yağmur Taktaş, Kylian Mbappe'nin kendisine attığı mesajlarla gündeme geldi. Fanatik'in aktardığı haberde; daha önce İstanbul'a gelen Yağmur Taktaş ile otelde buluşan Mbappe'nin, Taktaş'a yine mesajlar atarak İstanbul'da buluşmak istediği belirtildi. İstanbul'da bir otelden fotoğrafla birlikte buluşma isteğinin yer aldığı mesajların ekran görüntüsü sosyal medyaya düştü.

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YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana’da Anadolu Lisesi mezunu. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur’un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.

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