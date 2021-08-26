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PSG, Ronaldo için İstanbul'da görüşecek iddiası

26.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'ya ilgi duyan 2 kulüpten Manchester City'nin teklifi beğenilmedi, PSG'nin ise henüz teklif yapmadığı belirtiliyor. Ayrıca Juventus ve PSG başkanlarının İstanbul'da bir araya gelerek Cristiano Ronaldo görüşmesi yapabileceği belirtiliyor.

PSG, Ronaldo için İstanbul'da görüşecek iddiası

Geleceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'in Torino'ya gelerek oyuncusu ve kulübü Juventus'la transfer görüşmesi yaptığı kaydedildi.

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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre özel bir uçakla öğle saatlerinde Torino'ya inen Mendes'in Juventus kulübüyle Cristiano Ronaldo'nun talebiyle ayrılğına dair teklifleri görüştüğü belirtiliyor.

MANCHESTER CITY'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

İddialara göre Mendes'in elinde olan tek somut teklifin Manchester City tarafından geldiği ve Portekizli süper yıldıza yıllık 15 milyon Euro teklif edildiği kaydediliyor. 30 milyon Euro bonservis isteyen Juventus kulübüne takas teklif eden Manchester City'nin bu isteğinin ise İtalyan kulübü tarafından beğenilmediği konuşuluyor.

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PSG'NİN İLGİSİ SOMUT DEĞİL

Ronaldo hakkında çok konuşulan iddialardan birisi de PSG'nin ilgisi olduğu yönünde. Özellikle Mbappe konusunda belirsizlik yaşayan Fransız ekibinin Cristiano Ronaldo'ya olan ilgisinin somutlaşmadığı belirtiliyor.

KRİTİK İSTANBUL GÖRÜŞMESİ

Ön plana çıkan diğer iddialara göre ise Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelecek olan Juventus Başkanı Agnelli ile PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo transferine Türkiye'de nokta koyabileceği ifade ediliyor.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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