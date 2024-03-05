İstanbul trafiğini birbirine kattı! Arabasından bornozla inen kadın sokağın ortasında twerk yapıp dans etti... Sosyal medyada gündem yarattı

İstanbul'da akan bir trafikte kaydedilen görüntüler seyir halindeki araç sürücülerini şaşırtan anlara sahne oldu.

Görüntülerde bir kadın aracından bornozla inerek çevresindekilere aldırış etmeden yürümeye başladı. Araçların önüne geçen kadın bir anda twerk yapmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Etkileşim için ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "TikTok u kapatın güzelim kızlar kendini mahvediyor hepsi varoş oldu" yorumunu yaptı.