Psikolog çift Aslı ve Uğur Dalan kimdir, nereli ve kaç yaşındalar? İşte Aslı Dalan ve Uğur Dalan biyografisi...

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında Psikolog Aslı Dalan ve Uğur Dalan çifti bulunuyor. Daha önce televizyon programlarında yer alan Aslı Dalan ve kendi kurduğu Psikodestek Psikoterapi Merkezinde psikolog olarak görev alan Uğur Dalan'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki Psikolog çift Aslı ve Uğur Dalan kimdir?

ASLI DALAN KİMDİR?

Aslı Dalan, ilk ve orta eğitimini İstanbul Uğur Koleji ve Özel Ata Lisesinde tamamlamıştır. 2008 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Staj döneminde Balıklı Rum Vakfı Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Dalan, Çocuk Psikolojisi ve Cinsel Terapiler alanında pek çok eğitim ve seminere katılmıştır. Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen WISR-R Zeka Testi eğitimi ile Denver Gelişimsel Tarama Testi eğitimlerini başarı ile bitirerek uygulayıcı ünvanını elde etmiştir. Çeşitli eğitim kurumlarında sorumlu müdür olarak görev almıştır.

2008 yılından bu yana Psikodestek Psikoterapi Merkezinde “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” ve “Vajinismus” konularında çalışmakta, FOX Tv’de yayınlanan “Kaybolan Çiçekler” programında uzman olarak yer almaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında burslu olarak uzmanlık eğitime başlamış ve “Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Kaygı Bozukluğu ve Vajinismus Üzerinde Yordayıcılığı” konusu üzerine uzmanlık tezi hazırlamıştır. 2015 senesinde Destek Yayınlarından çıkardığı “Çocuk Yetiştirme Bilgeliği” kitabı ile birlikte birçok araştırma ve makalesi vardır. Yazılı ve görsel medyada uzmanlık konuları ile beraber oldukça fazla yer alan Dalan ayrıca 2012 – 2013 yayın döneminde ATV’de yayınlanmış olan “Esra Erol’da Evlen Benimle” programında uzman yorumcu olarak görev almıştır.