PUBG Güncelleme 5.1 ile birçok yenilik oyuna ekleniyor

PUBG Corp. şimdi de PC sahiplerinin beğenisine güncelleme 5.1 ile çıktı. Şimdilik test sunucusunda olan bu güncelleme oyuna bir çok yenilik ekliyor ve hataları düzeltiyor.
Önümüzdeki günlerde PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine de sunulacak olan bu güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Miramar ve Erangel haritalarında yapılan değişiklikler ve hata düzeltmeleri oyun deneyimini daha da arttıracak gibi görünüyor.
PUBG Güncelleme 5.1 ile gelen yenilikler
MİRAMAR GÜNCELLEMESİ
Miramar, yenilendi.
Miramar’da A La Muerte Vamos’un konumu olan yere bir yarış pisti eklendi.
Artık Miramar’da rampalar, halkalar, atlayışlar ve tabelalar gibi yeni eklenen nesneleri bulabilirsin.
Sadece Hacienda del Patron’da park edilmiş halde bulunabilen bir Altın Mirado, Miramar’a eklendi.
Hacienda del Patron’daki arazinin bazı bölümleri, Altın Mirado’yu güvenle dışarı sürebilmeniz için ayarlandı.
Her maç sadece bir Altın Mirado belirir.
Dağınıklığı azaltmak ve yağmalarken hareketleri kolaylaştırmak için bazı küçük nesneler ve binaların içindeki ve etrafındaki çöpler kaldırıldı.
MİRAMAR EŞYA BELİRLEME DENGESİ İYİLEŞTİRİLDİ
AR – %12 artış
DMR – %29 artış
KNT – %42 artış
Win94 – %30 artış
Dürbünler – %18 artış
Tabanca belirme oranı %31 azaldı.
SEZON GÖEVLERİ
Yakın Dövüş Listesi: 2 yakın dövüş silahı kozmetiği ödülü veren, yakın dövüş silahları kullanılan ve her biri 2 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 4 görev).
Badlands Listesi: Miramar’la alakalı 2 kozmetik ödülü veren, her biri 4 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 8 görev).
İLERLEME GÖREVLERİ
Liste 1, 2: Tüm oyuncular için açık, giderek zorlaşan 10 görev serisi.
Liste 3: Premium Pass’a sahip oyunculara açık, giderek zorlaşan 12 görev serisi.
Unvan: Günlük, haftalık ve zorlu görevlerle alakalı belirli başarıları kazanma görevleri.
ZORLAYICI GÖRVELER
Her listenin ilk görevi: Premium Pass satın almış olun veya olmayın, belirli Survivor Pass seviyelerine ulaşarak tişört ödülü
kazanın (5, 10, 15, 20, 25).
Her listenin ikinci görevi: İlk görevden kazandığın tişörtü giyerken, silaha özel görevleri tamamla.
Her listedeki kalan görevler: Çeşitli, silaha özel görevler.
PPREMİUM PASS GÖREV ÖDÜLLERİ VE SEVİYE-ATLAMA EŞYALARI
Win94 YENİDEN DOĞDU
TAKIM ARDAŞLARINA EŞYA FIRLATMA ÖZELLİĞİ EKLENDİ
Oyuncuların belirli istenen eşyaları takım arkadaşlarına atmalarını sağlayacak özellik eklendi.
Bir takım arkadaşı, telsiz mesajları (fare tekerleği) yoluyla iyileştirme veya cephane eşyası istediğinde, başının üstünde bir simge belirir ve takım arkadaşının etkileşim düğmesine (F) basarak istenen öğeleri kendisine atmasını sağlar.
Eşyalar maksimum 15 metre uzağa fırlatılabilir.
Koşarken veya ulaşması zor bir konumdayken, takım arkadaşların eşyaları sana atamayabilir.
Takım arkadaşların tarafından atılan eşyalar, otomatik olarak envanterine eklenir.
Envanterin doluysa, eşyalar yere, ayağının dibine düşer.
Saldırı için yakın dövüş silahlarını fırlatma özelliği eklendi
Artık tüm yakın dövüş silahlarını düşmanlarına saldırmak için fırlatılabilir bir araç olarak kullanabilirsin.
Birden fazla yakın dövüş silahı artık envanterinde bulunabilir, aynı anda birden fazla sayıda taşınabilir.
Pala, Levye, Orak: Maksimum atış mesafesi 40 m’dir ve mesafeye bağlı olarak hasar 75’ten 25’e düşebilir.
Tava: Sadece 30 m’lik maksimum atış mesafesi ile diğer yakın dövüş silahlarından daha kısa menzillidir ancak hasar aralığı mesafeye bağlı olarak 90 ila 40 arasındadır.
En yüksek hasarı vermek için, hedefi 15 m içerisinde vurmalısın. 15-30/40 m mesafede hasar düşmeye başlayacaktır.
15 m mesafe içerisinde, kasksız bir düşmanın kafasına yakın dövüş silahı atmak, düşmanı öldürebilir.
El bombalarında olduğu gibi bir gidiş hattı gösterilecektir.
ERANGEL'E ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER
KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLEŞTİRMESİ İYİLEŞTİRİLDİ
GELİŞTİRİLMİŞ DÜKKAN KULLANICI ARAYÜZÜ
GELİŞTİRİLMİŞ OYUN İÇİ KULLANICI ARAYÜZÜ
PERFORMANS
SES
Bazı araçlar için, sürüş sesi seviyesi düşürüldü.
UAZ, Motosiklet(Motosiklet+), Kar Motoru, Mirado, Zima, Minibüs, BRDM-2
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