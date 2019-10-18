PUBG Güncelleme 5.1 ile birçok yenilik oyuna ekleniyor

PUBG Corp. şimdi de PC sahiplerinin beğenisine güncelleme 5.1 ile çıktı. Şimdilik test sunucusunda olan bu güncelleme oyuna bir çok yenilik ekliyor ve hataları düzeltiyor.

Önümüzdeki günlerde PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine de sunulacak olan bu güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Miramar ve Erangel haritalarında yapılan değişiklikler ve hata düzeltmeleri oyun deneyimini daha da arttıracak gibi görünüyor.

PUBG Güncelleme 5.1 ile gelen yenilikler



MİRAMAR GÜNCELLEMESİ



Miramar, yenilendi.

A LA Muerte Vamos Pisti

Miramar’da A La Muerte Vamos’un konumu olan yere bir yarış pisti eklendi.

Artık Miramar’da rampalar, halkalar, atlayışlar ve tabelalar gibi yeni eklenen nesneleri bulabilirsin.

Yeni Altın Mirado

Sadece Hacienda del Patron’da park edilmiş halde bulunabilen bir Altın Mirado, Miramar’a eklendi.

Hacienda del Patron’daki arazinin bazı bölümleri, Altın Mirado’yu güvenle dışarı sürebilmeniz için ayarlandı.

Her maç sadece bir Altın Mirado belirir.

Bahar temizliği yapılmış Miramar

Dağınıklığı azaltmak ve yağmalarken hareketleri kolaylaştırmak için bazı küçük nesneler ve binaların içindeki ve etrafındaki çöpler kaldırıldı.