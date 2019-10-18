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PUBG Güncelleme 5.1 ile birçok yenilik oyuna ekleniyor

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TEKNOLOJİ  | 18.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

PUBG ekibi, mobil tarafta olduğu gibi PC ve konsol tarafında da güncellemeler ile oyuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

PUBG Güncelleme 5.1 ile birçok yenilik oyuna ekleniyor

PUBG Corp. şimdi de PC sahiplerinin beğenisine güncelleme 5.1 ile çıktı. Şimdilik test sunucusunda olan bu güncelleme oyuna bir çok yenilik ekliyor ve hataları düzeltiyor.

Önümüzdeki günlerde PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine de sunulacak olan bu güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Miramar ve Erangel haritalarında yapılan değişiklikler ve hata düzeltmeleri oyun deneyimini daha da arttıracak gibi görünüyor.

PUBG Güncelleme 5.1 ile gelen yenilikler

MİRAMAR GÜNCELLEMESİ

Miramar, yenilendi.

  • A LA Muerte Vamos Pisti

  • Miramar’da A La Muerte Vamos’un konumu olan yere bir yarış pisti eklendi.

Artık Miramar’da rampalar, halkalar, atlayışlar ve tabelalar gibi yeni eklenen nesneleri bulabilirsin.

  • Yeni Altın Mirado

Sadece Hacienda del Patron’da park edilmiş halde bulunabilen bir Altın Mirado, Miramar’a eklendi.

Hacienda del Patron’daki arazinin bazı bölümleri, Altın Mirado’yu güvenle dışarı sürebilmeniz için ayarlandı.

Her maç sadece bir Altın Mirado belirir.

  • Bahar temizliği yapılmış Miramar

Dağınıklığı azaltmak ve yağmalarken hareketleri kolaylaştırmak için bazı küçük nesneler ve binaların içindeki ve etrafındaki çöpler kaldırıldı.

MİRAMAR EŞYA BELİRLEME DENGESİ İYİLEŞTİRİLDİ

  • Uzun mesafeden etkili silah ve dürbünlerin belirme oranları, Miramar’da yaygın olarak yaşanan uzun menzilli çatışmalara daha uygun olması için artırıldı.

AR – %12 artış
DMR – %29 artış
KNT – %42 artış
Win94 – %30 artış
Dürbünler – %18 artış

  • Tabanca belirme oranı %31 azaldı.

  • Kaskların, çantaların ve yeleklerin belirme oranı biraz artırıldı.

SEZON GÖEVLERİ

  • iki Adet Sezon Görevi listesi vardır: Yakın Dövüş ve Badlands.

Yakın Dövüş Listesi: 2 yakın dövüş silahı kozmetiği ödülü veren, yakın dövüş silahları kullanılan ve her biri 2 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 4 görev).

Badlands Listesi: Miramar’la alakalı 2 kozmetik ödülü veren, her biri 4 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 8 görev).

İLERLEME GÖREVLERİ

  • İlerleme Görevleri, Sezon 5 boyunca görevlerde ilerledikçe büyük miktarda XP (deneyim puanı) verir. 3 görev listesinden ve kilidi açılmış dönüm noktalarını izlemek için oluşturulmuş 1 listeden oluşur.

Liste 1, 2: Tüm oyuncular için açık, giderek zorlaşan 10 görev serisi.
Liste 3: Premium Pass’a sahip oyunculara açık, giderek zorlaşan 12 görev serisi.
Unvan: Günlük, haftalık ve zorlu görevlerle alakalı belirli başarıları kazanma görevleri.

  • Örnek: Toplam 100 günlük görev tamamla

ZORLAYICI GÖRVELER

  • Bunlar, belirlenmiş silahların kullanılmasını ödüllendiren yüksek seviyeli zorlu görevlerdir.

Her listenin ilk görevi: Premium Pass satın almış olun veya olmayın, belirli Survivor Pass seviyelerine ulaşarak tişört ödülü
kazanın (5, 10, 15, 20, 25).

Her listenin ikinci görevi: İlk görevden kazandığın tişörtü giyerken, silaha özel görevleri tamamla.

Her listedeki kalan görevler: Çeşitli, silaha özel görevler.

PPREMİUM PASS GÖREV ÖDÜLLERİ VE SEVİYE-ATLAMA EŞYALARI

  • Premium Pass görev ödüllerine Seviye-Atlama Eşyası eklendi.
  • Bu eşyalar satılamaz ve bir sonraki sezonun başlangıcında etkinleştirilebilir. (Sezon 6)

Win94 YENİDEN DOĞDU

  • Win94 artık otomatik olarak takılmış, sökülemez bir 2.7x dürbün ile gelecek Diğer özellikler değiştirilmedi
  • Win94 artık Miramar’a özel bir silah.

TAKIM ARDAŞLARINA EŞYA FIRLATMA ÖZELLİĞİ EKLENDİ

  • Oyuncuların belirli istenen eşyaları takım arkadaşlarına atmalarını sağlayacak özellik eklendi.

  • Bir takım arkadaşı, telsiz mesajları (fare tekerleği) yoluyla iyileştirme veya cephane eşyası istediğinde, başının üstünde bir simge belirir ve takım arkadaşının etkileşim düğmesine (F) basarak istenen öğeleri kendisine atmasını sağlar.

  • Eşyalar maksimum 15 metre uzağa fırlatılabilir.
    Koşarken veya ulaşması zor bir konumdayken, takım arkadaşların eşyaları sana atamayabilir.

  • Takım arkadaşların tarafından atılan eşyalar, otomatik olarak envanterine eklenir.
    Envanterin doluysa, eşyalar yere, ayağının dibine düşer.

  • Saldırı için yakın dövüş silahlarını fırlatma özelliği eklendi

  • Artık tüm yakın dövüş silahlarını düşmanlarına saldırmak için fırlatılabilir bir araç olarak kullanabilirsin.
    Birden fazla yakın dövüş silahı artık envanterinde bulunabilir, aynı anda birden fazla sayıda taşınabilir.

  • Yakın dövüş silahı fırlatıldığında iki farklı hasar kategorisi vardır.

    • Pala, Levye, Orak: Maksimum atış mesafesi 40 m’dir ve mesafeye bağlı olarak hasar 75’ten 25’e düşebilir.

    Tava: Sadece 30 m’lik maksimum atış mesafesi ile diğer yakın dövüş silahlarından daha kısa menzillidir ancak hasar aralığı mesafeye bağlı olarak 90 ila 40 arasındadır.

    • En yüksek hasarı vermek için, hedefi 15 m içerisinde vurmalısın. 15-30/40 m mesafede hasar düşmeye başlayacaktır.

    • 15 m mesafe içerisinde, kasksız bir düşmanın kafasına yakın dövüş silahı atmak, düşmanı öldürebilir.

    • Yakın dövüş silahını tutarken RMB’ye, ardından atmak için LMB’ye bas.

    El bombalarında olduğu gibi bir gidiş hattı gösterilecektir.

    ERANGEL'E ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER

    • Artık 3. Aşama’dan sonra Kırmızı Alanlar belirmez.
    • Araç belirme oranları, düz ve dağ yollarında hafif artmıştır.

    KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLEŞTİRMESİ İYİLEŞTİRİLDİ

    • Kategoriler bölümlere göre birleştirildi ve her bölüm için ayrıntılı bir kontrol yapan bir filtreleme özelliği eklendi.
    • Çoklu slot (Üst+alt, Saç+yüz vb.) eşyaları her bir kategoriden veya çoklu slot kategorisinden kontrol edebilirsin.
    • Geri düğmesinin zor tıklandığı yönünde oyunculardan gelen geri bildirimi dikkate alarak, düğmenin daha kolay tıklanması için yerini ve büyüklüğünü ayarladık.
    • Bir veya daha fazla eşya edindiğinde, en yüksek kategori (ör. dolap, silah, teçhizat) artık edindiğin eşya sayısını gösterir ve alt kategori (ör. kafa, gövde, bacaklar, ayaklar) sarı bir işaretçi gösterir.

    GELİŞTİRİLMİŞ DÜKKAN KULLANICI ARAYÜZÜ

    • Eşyaları satın almak için yeterli oyun içi para birimin olmadığında, artık satın alma düğmesi yerine ödeme sayfasına yönlendiren bir düğme görünür.

    GELİŞTİRİLMİŞ OYUN İÇİ KULLANICI ARAYÜZÜ

    • Ateş etme görünümü, daha detaylı cephane bilgisi için iyileştirilmiştir.
    • Oyun içi tuş rehberi simgesi iyileştirildi.
    • Sistem menüsünde, fare ile seçeneklerin üzerine gelinmesi durumu için yeni bir animasyon eklendi.
    • Antrenman modunda gösterilen bazı yazılar, antrenman moduna daha iyi uymaları için değiştirildi.

    PERFORMANS

    • Erangel’deki şehirler, bazı takılma ve donma sorunlarını çözmek için optimize edildi.
    • İstemci ve sunucu performansını iyileştirmek için araçların fizik motoru optimize edildi.

    SES

    • Bazı araçlar için, sürüş sesi seviyesi düşürüldü.

      UAZ, Motosiklet(Motosiklet+), Kar Motoru, Mirado, Zima, Minibüs, BRDM-2

    • Böcek vızıldama sesinin duyulabilir menzili, frekansı ve yüksekliği azaltıldı.
    • Dalga ve nehir sesleri de dahil olmak üzere, su ile ilgili ortam seslerinin seviyesi düşürüldü.
    • Ahşap ve metal eşyalardaki Kenarlara Tutunma sesi, malzemeye daha iyi uyacak şekilde değiştirildi.

    Death Stranding en iyisi olacak!

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    PUBG pubg 5.1 güncellemesi

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