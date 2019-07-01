PUBG işaretleme nasıl yapılır? Yeni müthiş özellik!

Dünyanın en popüler oyunları arasına girmeyi başaran Apex Legends’ta yer alan işaretleme mekaniği, PUBG’ye de geldi. Yılın en iyi FPS mekaniklerinden biri olarak kabul edilen işaretleme olayı, şimdi de PUBG’ye geldi. Mekaniği oyuna ekleyen PBUG Corporation, bu hafta yayınlanan güncellemeyle birlikte işaretleme mekaniğini aktif etmiş oldu. Fare tekerleğine basılı tutarak bir eşyayı, takım arkadaşlarınıza göstermek için işaretleyebilirsiniz.

PUBG İşaretleme Mekaniği

Gördüğünüz bir düşmanı işaretleyebilir veya arkadaşlarınızdan mermi istemek için bile kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni bir yere geçmek için arkadaşlarınıza pozisyon önermek için de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki gibi gözüken işaretleme mekaniği, oyun içindeki iletişimi daha etkili bir hale getirecek.

PUBG İşaretleme Mekaniği nasıl kullanılır?

PUBG işaretleme mekaniğini farenizin tekerleğine basılı tutarak kullanabilirsiniz. Farenizin tekerleğine bastığınız zaman yukarıdaki gibi bir görüntü gelecek. Bu seçenekleri kullanarak mermi isteyebilir, yeni bir pozisyon önerisinde bulunabilir hatta takım arkadaşlarınıza teşekkür edebilirsiniz.





