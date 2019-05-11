PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor

İlk olarak PC için yayınlanan PUBG, sonrasında konsollar ve mobil platformlar için de satışa sunulmuştu. Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG, önümüzdeki günlerde çok daha fazla oyuncuya erişebilecek.

Malum, PUBG’nin sistem gereksinimleri hayli yüksek. Dolayısıyla oyunun PC versiyonunu herkes oynayamıyor. Bluehole ekibi bu durumu göz önünde bulundurarak, oynaması ücretsiz ve grafikleri kırpılmış bir Lite versiyon üzerinde çalışıyordu.

PUBG Lite kısa süre önce bazı ülkelerde kullanıma sunulmuştu. Oyun severler Lite versiyonun ülkemizde ne zaman erişeme açılacağını merakla bekliyorlardı. Nitekim geçtiğimiz gün yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamayla PUBG Lite’ın ülkemizdeki çıkış tarihi de netlik kazanmış oldu.

Oyunun beta sürecinin 23 Mayıs’ta start alacağı açıklandı. Dilerseniz buraya tıklayarak beta etkinliğine ön kayıt yapabilirsiniz. Kayıt yaptıranlara çita paraşütü ve M416 kaplan silahının hediye olarak verileceğini de belirtelim.

Bu arada oyunun lite versiyonunun sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.