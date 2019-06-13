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PUBG Mobile daha birçok rekora imza atacak gibi görünüyor

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TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şu an için bile 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan oyun, büyük bir gelir elde ederek listelere ismini ilk sıralarda yazdırmayı da başardı.

PUBG Mobile daha birçok rekora imza atacak gibi görünüyor

Her ne kadar bu oyunun yıllık getirisi 146 milyon doları bulsa bile, yine de popülerliğini korumak için düzenli bir güncelleme yapmak zorunda. Uzun soluklu devam eden oyun projelerinin bir süre sonra kullanıcılar tarafından rafa kaldırılmasının en önemli nedenlerinden birisi de genellikle güncelleme sorunu oluyor. Şirket bu sorunu çözmek ile birlikte aynı zamanda, Dünyanın birçok ülkesinde entegre oyunlar da kuruyor.

Her ne kadar bazıları, en önemli gelirin oyun içi satın alımlardan gerçekleştiğini düşünse bile aslında durum bunun pek öyle olmadığını gösteriyor. Çin’in özel bir markası olan Game For Peace, önemli bir gelir kapısı oldu.

Teknik olarak incelendiğinde Game For Peace, PUBG Mobile oyununun biraz daha kansız hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz. Bilindiği üzere Çin mobil oyunlar konusunda en fazla baskı yapan ülkelerden birisi. Bu nedenle PUBG Mobile oyunu son derece Çin vatanseveri halinde düzenlendi ve kullanıcılara sunuldu.

Çin için özel olarak hazırlanan bu oyun üzerinden 70 milyon dolar gelir elde edildi. Bu bile PUBG mobil için son derece önemli bir gelir kaynağı. Peki sizce de Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyunu, uzun bir süre oyun dünyasında tutunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
PUBG pubg mobile rekor

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