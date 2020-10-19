Bir adaya uçaktan atılmak ve bulduğunuz silahlarla hayatta kalmak mı istiyorsunuz? O zaman PUBG tam size göre. Çıktığı andan itibaren oldukça popüler bir oyun haline gelen PUBG, kısa zamanda hem yayıncıların katkılarıyla hem de turnuvalarla adını duyurmayı başardı. Oyunun rekabetçi yapısı, her ne kadar benzerleri olsa da, bu alanda pek rakip tanımıyor. Özenle hazırlanan haritalar ve oyun içi grafikleri de oyuncuları çeken faktörler arasında. İlk defa bu tarz oyun oynayanlar için başlarda zor gelse de hassasiyetlere ve oyun dinamiklerine alıştıktan sonra kendinizi uçaktan atlarken buluyorsunuz. Uçaktan atladıktan sonra da çorba parası çıkarmak istiyorsanız kendiniz dışında 99 kişiyi elemek zorundasınız. Hal böyle olunca oldukça büyük haritalarda sadece iyi nişan almak yeterli olmuyor. Her oyunda olduğu gibi PUBG'de de daha iyi sıralamalar elde etmek için taktikler ve stratejiler mevcut. Siz de "PUBG nasıl oynanır?" diye merak ediyorsanız ya da çorba parası çıkartacak PUBG taktiklerini öğrenmek istiyorsanız buyurun yazımıza...

PUBG Nasıl Oynanır, Taktikleri Nelerdir? PUBG kısa zamanda büyük beğeni topladı. Online oyunseverler arasında hızla popüler hale gelen oyun iyi bir sistem istemesinden dolayı her kesimden oyuncuya ilk başlarda ulaşamadı. Bu sorunu daha sonra mobil versiyonunu çıkartarak ortadan kaldıran şirket, PUBG Mobil'den sonra da orta segment bilgisayarlar için PUBG Lite sürümünü sevenleriyle buluşturdu. "Bu oyunlar nasıl oynanır, hangi taktikler işimize yarayabilir?" diye merak ediyorsanız birlikte inceleyelim. PUBG Nasıl Oynanır? Oyuna bir uçaktan 99 kişi ile beraber bir adaya atlayarak başlıyoruz. Oyunda hayatta kalmak için evleri, harabeleri gezerek loot yapmamız ve ekipman toplamamız gerekiyor. Loot yaparken silahlar, teçhizatlar ya da sağlığımız için ilk yardım kiti, enerji içeceği gibi malzemeler karşımıza çıkıyor. Gerekli malzemeleri topladıktan sonra oyunun bizi yönlendirdiği güvenli bölgeye doğru ilerlememiz gerekiyor çünkü bir süre sonra mavi alan peşimizden gelmeye başlıyor. Oyunda hem diğer oyunculara dikkat etmemiz hem de mavi alandan kaçarak hayatta kalmamız gerekiyor. Oyun sonunda ayakta kalan oyuncu çorba parasını çıkartıyor. Peki PUBG nasıl iyi oynanır? İşte bazı taktikler: