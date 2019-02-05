Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri ola PUBG bu sefer korkunç bir olay ile gündemde. Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir genç telefonunun bozulmasıyla birlikte yeni bir telefon satın alıp PUBG oynayamadığı için intihar etti. 18 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç, gece gündüz oynadığı PUBG oyunu ile zamanının hemen hepsini PUBG oynayarak geçiriyordu.

Telefonu bozulmasının ardından PUBG oynabilmek için yeni bir telefon almak isteyen genç bu nedenle ailesinden para istedi ancak ailesi telefon almak için yeterli parayı veremeyince intihara kalkışan genç almış olduğu ip ile kendisini mutfakta olan vantilatöre kendini asarak hayatına son verdi.

Şimdilik gencin söz konusu oyun yüzünden mi yoksa başka bir sebepten dolayı mı intihar ettiği bilinmiyor. Ancak, yerel polisin aktarmış olduğu bilgilere göre, intiharın ana sebebi olarak şimdilik bu konu üzerinde duruluyor.



