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PUBG ve Fortnite Çin'de yasaklandı!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 12.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl en önemli oyun platformlarından biri olan Steam'i ülke genelinde yasaklayan Çin hükümeti oyunlara yasak koymaya devam ediyor.

PUBG ve Fortnite Çin'de yasaklandı!

Geçtiğimiz yıl en önemli oyun platformlarından biri olan Steam'i ülke genelinde yasaklayan Çin hükümeti oyunlara yasak koymaya devam ediyor. Çin Online Etik İnceleme Kurulu dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunları Fortnite ve PUBG'yi yasakladığını duyurdu. Bunun yanında dünyanın hemen her yerinde oynanan pek çok oyununa da yasak getiren kurul gerekçe olarak ise genel şiddet unsurularını gösterdi.

İşte Çin'de yasakalanan diğer oyunlar!

– Arena of Valor (Tencent)
– League of Legends (Riot)
– Blade & Soul (NCSOFT)
– Chu Liu Xiang (NetEase)
– Overwatch (Blizzard)
– Diablo (Blizzard)
– World of Warcraft (Blizzard)
– Westward Journey (NetEase)
– Code: Eva (Tencent)
– The Legent of Mir 3 (WeMade)
– Swords of Legends Online (Aurogon)
– PlayerUnknown’s Battleground (Bluehole)
– Fortnite (Epic)
– H1Z1 (Daybreak)
– Alliance of Valiant Arms (Red Duck)
– Ring of Elysium (Tencent)
– Paladins (Hi-Rez)
– Free Fire Battlegrounds (Garena)
– Knives Out (NetEase)
– Quantum Matrix (NetEase)

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Anahtar Kelimeler:
eSpor çin fortnite PUBG

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