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Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kahvaltının baş tacı, misafir sofralarının vazgeçilmezi yumuşacık açmalar evimizi şenlendirir. Hele bir de yanına bir bardak çay oldu mu tadına doyum olmaz. Üstelik bu harika lezzeti yapmanız için usta olmaya da gerek yok. İşte kokusu ile evinizin havasını değiştiren, lezzetiyle yiyenlere parmaklarını ısırttıran, puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi

Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...

Kahvaltılarınızı onunla renklendireceğiniz, çayınızla müthiş bir uyum yakalayacak açmaları yapmak, öyle sandığınız kadar zor değil. Sadece hamurun kabarması için birazcık sabretmeniz gerekiyor. İşte karşınızda puf puf kabaran, ertesi gün bile tazeliğini koruyan nefis açma tarifi…

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MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 su bardağı süt
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 6,5 su bardağı un
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 adet yumurtanın beyazı
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak sütünüzü el yakmayacak kadar ısıtın.
  • Ilık sütün içine mayayı ve toz şekeri ekleyin ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz.
  • Ardından hamurun üstünü streç filmle kapatın ve 10 dakika oda sıcaklığında mayalanması için bekletin.
  • Mayalanma süreci dolduğunda içerisine maden suyunu, sıvı yağı ve yumurtanın beyazını ekleyerek elinizle karıştırın.
  • Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek yoğun ve yoğurduktan sonra tuzunu da ekleyin.
  • Hamurunuz ele hafifçe yapışan ve kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hale gelene kadar hamuru yoğurmaya devam edin.
  • Hazırladığınız hamuru tekrar steç ile kapatın ve 1 saat mayalanması için bırakın.
  • Mayalanma sürecinin sonunda, hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın ve sıvı yağla yağladığınız tezgahın üzerinde elinizle bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın.
  • Açılan hamurun üstüne oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz tereyağını, elinizle hamurun her yerine gelecek şekilde sürün.
  • Yağladığınız hamuru rulo şeklinde sarın ve bir kenara kaldırın. Hamurunuz bitene kadar bu işlemin aynısını tekrar edin.
  • Ardından tüm sardığınız ruloları alın ve ilk sardığınız rulodan başlayarak, hamuru hafifçe uzatarak çekin ve kendi etrafında döndürdükten sonra birleştirin.
  • Hazır olan açma hamurunu yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine yerleştirin.
  • Tüm hamuru bu şekilde şekillendirmeye devam edin.
  • Sonra da üstlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve tepsinin içinde 45 dakika kadar bekletin.
  • Bekledikten sonra önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik fırında, açmaların üzerleri kızarana kadar yaklaşık 12 dakika kadar pişirin. (Bu noktada fırınınızı iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Çünkü küçük olan fırınlar daha çabuk ısınır ve pişirme süreleri daha kısadır.)
  • Fırından çıkardığınız anda hemen üzerini temiz bir bezle örtün ve ılıklaşana kadar üstünü açmayın.
  • Sonra ılık veya soğuk servis etmek sizin tercihinize kalmış.

Afiyet olsun.

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