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Puhu TV'nin yeni dizisi Dip için geri sayım başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

PuhuTv’nin merakla beklenen Dip dizisinin yayın tarihi belli oldu. İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç‘ın başrolde oynadığı Dip dizisi , 30 Mart Cuma günü Puhu TV'de yayınlanacak.

Puhu TV'nin yeni dizisi Dip için geri sayım başladı

TMC’nin yapımcılığını, Emre Özdür ve Başar Başaran’ın proje tasarımı ve senaryosunu üstlendiği Dip dizisi için geri sayımlar başladı.

Farklı bir konunun işleneceği Dip gerçekten bu kadar merak uyandırıcı bir yol çizdikten sonra nasıl başlayacak ve devam edecek merak konusu. Başrollerini İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç‘ın paylaştığı Dip dizisi ilginç konusuyla da dikkatleri çekiyor.

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DİP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yapımını TMC'nin, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Uygar Kutlu yapıyor.

Dizi, İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikâyesini anlatıyor. İstanbul Emniyet’e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan İlker Kaleli'nin canlandırdığı Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Bilge’yi bulur.

Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge’yle tanıştığı andan itibaren Sahir’in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır. İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.

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dip dizisi İlker Kaleli

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