Pür dikkat televizyon izleyen kedi güldürdü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

Nature is Amazing adlı Twitter hesabından paylaşılan kedinin videosu izleyenleri güldürdü.

Twitter'da paylaştığı doğa ve hayvan videolarıyla bilinen Nature is Amazing hesabından pür dikkat televizyon izleyen kedinin videosu paylaşıldı. Yüzlerce retweet alan videoyu izleyenler 'çok tatlı' yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi televizyon

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