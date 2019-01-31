Pür dikkat televizyon izleyen kedi güldürdü

Twitter'da paylaştığı doğa ve hayvan videolarıyla bilinen Nature is Amazing hesabından pür dikkat televizyon izleyen kedinin videosu paylaşıldı. Yüzlerce retweet alan videoyu izleyenler 'çok tatlı' yorumları yaptı.
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