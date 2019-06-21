Putin'den korkutan açıklama: Felaket olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile İran arasında silahlı çatışmanın bölge için "felaket" olacağını belirterek, "Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu’daki mülteci akınını artırır." dedi.

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan "Doğrudan Hat" programında halkın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 4 saat 8 dakika süren programda Putin, iç ve dış politikaya ilişkin 2 milyondan fazla sorudan 81'ni cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Putin, "Rusya, ABD ile diyalog kurmaya hazır. Konuşacağımız çok şey var." ifadesini kullandı.

ABD'nin, İran'a karşı askeri müdahalede bulunması yönündeki açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu mülteci akınını artırır." diye konuştu.

Suriye meselesine değinen Putin, Rusya, İran, Türkiye, ABD ve diğer ülkelerin, Suriye sorununa siyasi çözüm getirmesi ve Anayasa Komitesini oluşturarak, faaliyete geçirmesi gerektiğini vurguladı.