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Qualcomm’dan yapay zekâ hamlesi: Yeni çipler telefonları değiştirecek!

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcilerini tanıttı. Yeni çipler, telefonda çalışan kişiselleştirilmiş yapay zekâ ajanlarının yanı sıra gelişmiş video ve ses özelliklerine odaklanıyor.

Qualcomm’dan yapay zekâ hamlesi: Yeni çipler telefonları değiştirecek!
Enes Çırtlık

Qualcomm, yıllık Snapdragon Summit etkinliğinde amiral gemisi telefonlar için "Snapdragon 8 Elite Gen 6" ve "Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6" işlemcilerini duyurdu. Şirket, yeni çiplerle yapay zekâ ajanlarının kullanıcıya göre kişiselleştirilmesini ve daha fazla işlemin doğrudan telefonda yapılmasını hedefliyor.

TELEFONDA ÇALIŞAN AJANLAR KULLANICI ALIŞKANLIKLARINDAN YARARLANACAK

Yeni algılama merkezleri, 200 milyon parametreye kadar küçük modelleri çalıştırabiliyor. Qualcomm'a göre bu yapı, telefonda yerel olarak çalışan bir kişisel yazman sunabiliyor ve konuşmacıları birbirinden ayırt edebiliyor. Kullanım alışkanlıklarına dayalı bir bellek oluşturarak görevleri otomatikleştirmek için daha uygun öneriler de üretebiliyor.

Şirket, yeni çiple sesli girdi alıp sesli yanıt veren eksiksiz bir ajanın çalıştırılabildiğini belirtiyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 ayrıca modelleri daha verimli çalıştırmak üzere tasarlanmış yeni bir hızlandırıcı bileşen içeriyor.

Üst düzey Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ise 30 milyar parametreli bir mixture-of-experts (MoE) modelini cihaz üzerinde çalıştırabiliyor. Bu yaklaşımda modelin tamamı aynı anda devreye girmiyor; belirli bir görev için parametrelerin yalnızca bir bölümü etkinleştiriliyor.

Qualcomm’dan yapay zekâ hamlesi: Yeni çipler telefonları değiştirecek! 1

VİDEO KAYDI VE GÖRÜŞME SESİNDE YENİ ÖZELLİKLER

Yeni işlemci, kameralarda piksel düzeyinde kontrolün yanı sıra geliştirilmiş sabitleme ve hareketi anlama yetenekleri sunuyor. Extreme sürümü, 8K çözünürlükte 60 fps video kaydını ve ultra HD ağır çekim için 4K240 kaydı destekleyebiliyor. Profesyonel kayıt için Advanced Professional Video (APV) kodeki de destekleniyor.

Her iki çip de yapay zekâyla insan sesini güçlendirebiliyor ve gürültüyü azaltabiliyor. Qualcomm'un yeni voice bubble teknolojisi de aramalar sırasında kullanıcının çevresindeki gürültüyü yalıtmaya yönelik özellikler arasında yer alıyor.

Etkinlikte Motorola da Motorola Signature 27 telefonunu duyurdu. Yeni Extreme işlemciyle çalışan cihazın bu yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: TechCrunch

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Qualcomm işlemci Qualcomm Snapdragon
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