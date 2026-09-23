İnsanlar aç kalmasın diye üretiliyor ama hayvan yemi olarak satılıyor

Yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de günlük ekmek israfı 5 milyon iken bugün 6 milyona yükseldi. Bu israfın yıllık 2 milyar 190 milyon ekmeğe tekabül ettiği bunun da güncel rakam ile 38 milyar 325 milyon TL'ye tekabül ettiği öğrenildi.

Uzmanlar ekmeğin çok tazesi değil bir müddet dinlenmişinin yenilmesini tavsiye ederken, raf ömrü 3-7 gün arasında değişen ekmeklerin üretimin ertesi günü ‘bayatladığı' gerekçesi ile çöpe gitmesinin ya da hayvan yemi olarak kullanılmasının ülke ekonomisine de ciddi zarar verdiği belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre; Günde ortalama 6 milyon, yıllık yaklaşık 2.1 milyar ekmeğin israf edilmesine karşın Türkiye'de her yıl 542 bin ton ekmek israf ediliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır