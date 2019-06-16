Qualcomm ve LG yine karşı karşıya geldi

Sektörü az çok yakından takip edenlerin de hatırlayacağı üzere geçtiğimiz yıl Qualcomm’a karşı pek çok dava açılmıştı. Bu davaların geneli Qualcomm’un antitröst yasalarını ihlal ettiği için yargıya taşınmıştı.

Malum, söz konusu yonga seti olduğunda Qualcomm’un rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yonga setleri konusunda pek çok patent ABD merkezli şirketin elinde bulunuyor. Üreticiler ise Qualcomm’un bu patentler için çok yüksek ücretler talep ettiğini ve antitröst yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar.

Geçtiğimiz yıl bu konuda pek çok şikayet olmuş ve sonuç olarak Qualcomm geri adım atmak zorunda kalmıştı. Görünen o ki geçtiğimiz yıl yaşanan olayların bir benzeri de şimdi LG ile yaşanıyor. Güney Koreli üretici Qualcomm’u bir kez daha antitröst yasalarını ihlal etmekle suçluyor. Fakat ABD, Qualcomm’un uygulamalarında bir sakında olmadığı görüşünde. Bakalım bu iddialara sektördeki diğer üreticiler de katılacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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