Radisson Otel Grubu, Elektrikli Şarj Merkezi ile Avrupa'daki elektrikli araç şarj ağını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu, elektrikli araç şarj çözümleri üreten Allego iş birliğiyle sürdürdüğü faaliyetler kapsamında ilk ultra hızlı elektrikli şarj merkezini Frankfurt'ta açtı.

Radisson açıklamasına göre, şirket, 2022 Temmuz'da Allego ile yaptığı stratejik iş birliğinin ardından Avrupa'daki çevreci seyahat ağını ultra-hızlı ve standart seçenekli şarj çözümleriyle 220 lokasyonun üzerinde, 510'dan fazla şarj noktasıyla büyüttü. Grup ayrıca Hindistan'da da Sunfuel iş birliğiyle, 100'den fazla oteldeki çözümle portföyünü genişletti.

Şirket, ilk ultra hızlı elektrikli şarj merkezini Frankfurt'ta açtı. Ultra hızlı şarj noktasında, kullanıcılar otelde bir iş toplantısına katılırken veya sadece bir şeyler atıştırırken aracını 20 dakikada şarj edebilecek.

Araştırmalar, tüketicilerin yaklaşık üçte ikisinin artık sürdürülebilirlik odaklı sürücüler olduğunu gösteriyor. Otomobil üreticileri müşterilerin taleplerine odaklanarak, sürdürülebilir uygulamaları araçlarının tasarımına ve imalatına entegre ediyor.

Radisson Otel Grubu, otomobil alanında düzenlediği sergilerden lansmanlara, lüks kutlamalardan heyecan verici deneyimlere kadar dünyanın en büyük markaları için başarılı etkinlikler sunuyor.

- Karbon nötr hedefi

Grup, karbondan arındırma ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma taahhüdünün bir parçası olarak genişletilmiş yeşil seyahat seçenekleriyle seyahat ve konaklama endüstrisini ileriye taşıyor.

Gerçekleştirilen her etkinliğin karbon ayak izini otomatik olarak dengeleyen küresel bir Yüzde 100 Karbon Nötr Toplantı Programı başlatan ilk otel grubu olan Radisson, iklim değişikliğini tersine çevirmeye yardımcı olarak sürdürülebilir projelerle kalkınmayı destekliyor. Radisson Otel Grubu, son 10 yılda karbon emisyonlarında yüzde 30'luk bir azalma sağladı ve 2019'dan bu yana 30 bin 300 ton karbonu dengeledi.

- "2025'e kadar Avrupa'daki tüm otellerimizde şarj çözümleri getireceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Radisson Otel Grubu Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Global Kıdemli Başkanı Inge Huijbrechts, 2025'e kadar elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinin 4 kat artmasının beklendiğini, elektrikli araçların gelecek 10 yılda baskın güç aktarma organı haline geleceğini bildirdi.

Otellerinde yeşil mobilite çözümleri sağlayarak bu değişimi desteklediklerini aktaran Huijbrechts, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, EMEA'daki 141 otelde 510'dan fazla elektrikli araç şarj noktamız var ve 2025'e kadar tüm uygun Avrupa mülklerine elektrikli araç şarj çözümleri getirme konusunda iddialı bir hedef belirledik. Hindistan'da 100'den fazla Radisson Otel Grubu mülkünün tamamını elektrikli araç şarj istasyonlarıyla donatmayı hedefliyoruz.

Otellerimizin yaklaşık yüzde 25'i etkinlik ve toplantılara seyahat eden misafirler için hibrit veya elektrikli araçlarla özel yeşil taksi çözümleri sunuyor. Otomotiv markalarına, her konum için doğru elektrikli araç şarj çözümünden başlayarak sürdürülebilir etkinlikler için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayarak e-mobilite hareketini ilerletmeye yardımcı olabiliriz."

- "Şarj cihazları 7/24 erişilebilir"

Allego DACH Genel Müdürü Ulf Schulte de Radisson Blu Hotel için Frankfurt'ta ultra hızlı şarj hizmeti sunmaktan çok memnun olduklarını bildirdi.

Şarj altyapısının her otelin çekiciliğini artırdığına işaret eden Schulte, "Radisson Otel Grubu tüm konuklara ve ziyaretçilere şarj çözümleri sunmada öncülük ediyor ve biz onların iş ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Mevcut AC şarj ünitelerine ek olarak, yüzde 100 yeşil enerji kullanan şarj cihazları 7/24 erişilebilir. Şarj cihazları, tüm elektrikli araç sürücülerine erişim sağlayan Avrupa Allego şarj ağına entegre edilecek. İster bir iş toplantısı, ister kısa bir mola ya da bir gece için orada olun, tekrar yola çıktığınızda aracınız tamamen şarj edilmiş olacak." yorumunu yaptı.

