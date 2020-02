Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı

“Mutluluğun Sesi” yayında

Radyo Başakşehir’in ilk canlı yayınını Başkan Kartoğlu gerçekleştirdi. Ünlü radyocularla günü değerlendiren Kartoğlu, bundan sonra da sık sık Radyo Başakşehir’e konuk olacağını belirtti. Kartoğlu, İnternet ve telefonlardaki uygulamalar üzerinden dünyanın her yerine ulaşacak radyo sayesinde telefonlarda, İpod’da, tabletlerde, kısacası her yerde radyoyu dinleme imkânı olacağının altını çizerek, “Türkiye’nin önde gelen radyocuları, yani sizlerden bazıları, her hafta özel bir programda konuğumuz olacak. Radyo Başakşehir mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

İnternet üzerinden yayın yapan Radyo Başakşehir internet adresi üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilecek.