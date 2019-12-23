Denize veya havaya bırakılacak!

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.

Bakanlık, suyun kademeli olarak denize salınması işleminin, Birleşmiş Milletler (BM) Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılacağından ve çevredeki radyasyon seviyelerinin izlenmesine olanak tanıyacağından en iyi seçenek olarak görüldüğünü açıkladı.

Buharlaştırmanın da Three Mile Adası'ndaki nükleer santralde 1979'da meydana gelen kazanın ardından 87 bin ton trityumlu suyun 2 yılda ortadan kaldırıldığı sırada denenmiş ve sağlaması yapılmış bir yöntem olduğu vurgulandı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, bir grup uzmana yaptığı teklifle Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi konusunda ilk kez mevcut seçenekleri sınırlandırmış oldu.

UZMANLAR ONAYLIYOR, ÇEVRE SAKİNLERİ KARŞI ÇIKIYOR

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), radyoaktif su depolama kapasitesinin 2022'den itibaren dolacağını açıklamıştı.