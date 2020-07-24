Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti! Elçin Özsoy kimdir?

Rock, metal müzik camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden, radyo programcısı ve DJ Elçin Özsoy, hayatını kaybetti.

Bir dönem Rock FM'de yaptığı programlarla tanınan Elçin Özsoy, son olarak Açık Radyo'da görev yaptı. Özsoy'un vefatı üzerine Açık Radyo'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz, programcımız Elçin Özsoy'un vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?

Eskişehir'de doğan Elçin Özsoy, 2010 yılından bu yana radyo programcılığı ve Dj'lik yapıyordu.

Bir dönem Rock FM'de çalışan Özsoy, Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl görev yaptı.



Daha sonra burada ayrılan Özsoy, Mixed Folder ile Açık Radyo'de program yapıyordu.



