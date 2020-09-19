Radyoculardan Halil Sezai’ye ‘isyaan’

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai’nin (41), İstanbul Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Halil Sezai’nin “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmasının ardından, birçok radyo kanalı Halil Sezai’nin şarkılarını çalmama kararı aldı.

“HALİL SEZAİ ŞARKILARI ÇALMAYACAĞIZ”

Bursa’da 4 radyo istasyonu bulunan PM Medya Grubu Genel Koordinatörü Rumeysa Kot “Bugünden itibaren 105.3 Radyo Venüs, 99.3 Radyo Vizyon, 105.7 Orhangazi FM ve 90.3 Radyo Extra bünyesinde Halil Sezai şarkıları çalmama kararı aldık. Şiddetin sanatçısı aydını olmaz” diye konuştu.

Adana’da yayın yapan Radyo 01 FM’de de şarkıcının seslendirdiği hiçbir şarkıya yer verilmeyeceği açıklandı.

Elazığ’da yayın yapan 4 radyo kanalı da aynı şekilde karar alarak tepkilerini dile getirdi.

