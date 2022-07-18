Radyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Radyoloji taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Radyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Radyoloji bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: