Radyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Radyoloji taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Radyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Radyoloji bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|202275
|336.57561
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|222887
|330.42958
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|255475
|321.69379
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|283331
|315.15642
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|321160
|307.13427
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|341494
|303.22599
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|370006
|298.18433
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|370293
|298.13434
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|371007
|298.01388
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|373003
|297.6779
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|375611
|297.23647
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|378411
|296.76251
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|380526
|296.41182
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|382525
|296.07581
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|386767
|295.38655
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|387159
|295.32527
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|390295
|294.80839
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|392627
|294.44417
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|393062
|294.36957
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|398860
|293.46383
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|399116
|293.42639
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|400335
|293.2348
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|400438
|293.22124
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|401001
|293.13577
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|406953
|292.1962
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|408993
|291.87754
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|411996
|291.42255
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|416162
|290.81494
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|425218
|289.47325
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428609
|288.969
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|435382
|287.98984
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|439240
|287.44076
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|440136
|287.31537
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|440203
|287.30567
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|443291
|286.86512
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|445776
|286.51219
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|449702
|285.96569
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|450109
|285.91001
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|453394
|285.45229
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|461625
|284.31586
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|462101
|284.24994
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|463888
|284.01203
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|464550
|283.9225
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|465580
|283.7814
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|465932
|283.74034
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|467879
|283.47165
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|469003
|283.31707
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|471768
|282.95899
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|473669
|282.71922
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|475965
|282.41461
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|480559
|281.82375
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|481870
|281.6536
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|482382
|281.5865
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|484298
|281.34384
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|484568
|281.30635
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|486482
|281.06682
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|487782
|280.89839
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|491754
|280.38728
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|493930
|280.10634
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|494394
|280.05074
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495628
|279.89223
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|498095
|279.58185
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|501523
|279.15846
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|502786
|279.00575
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|505181
|278.71056
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|506190
|278.58271
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|506913
|278.48737
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|507376
|278.43096
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|508271
|278.31387
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|515395
|277.44312
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|515953
|277.37495
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|517442
|277.19723
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|518092
|277.12397
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|518682
|277.05684
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|521767
|276.69004
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|524016
|276.42654
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|524762
|276.33523
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|524844
|276.3257
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|527714
|275.9827
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|528251
|275.91509
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|534535
|275.17191
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|535685
|275.03736
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|536186
|274.97718
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|538725
|274.68719
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|538762
|274.68187
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|541226
|274.40047
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|541884
|274.32464
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|542696
|274.22798
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|545943
|273.87182
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|546458
|273.81294
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|550065
|273.40321
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|551625
|273.22457
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|554798
|272.86684
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|557087
|272.60257
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|557614
|272.54515
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|558835
|272.40453
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|561186
|272.14522
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|565582
|271.65658
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|567336
|271.46198
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|568291
|271.35333
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|568347
|271.34785
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|568698
|271.30909
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|569183
|271.25712
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|572173
|270.9319
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|579711
|270.10948
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|582525
|269.80455
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|591783
|268.80363
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|599743
|267.9611
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|601425
|267.78008
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|605530
|267.36383
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|606213
|267.2928
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|609731
|266.92759
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|610546
|266.84091
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|614365
|266.4515
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|615739
|266.30991
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|622424
|265.62522
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|624675
|265.39635
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|625322
|265.33188
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|625592
|265.30326
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|627279
|265.1314
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|627576
|265.10364
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|629966
|264.85722
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|632493
|264.60819
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|634813
|264.37409
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|635814
|264.26958
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|638949
|263.95362
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|657905
|262.10833
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|666295
|261.30369
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|670403
|260.92276
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|693065
|258.78061
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|696082
|258.50124
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|817427
|248.01011
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|820157
|247.78303
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|897308
|241.22773
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|898563
|241.12031
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|925924
|238.76949
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|929807
|238.4338
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|930096
|238.40907
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|939218
|237.61819
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|946075
|237.03492
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|953481
|236.41242
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|961825
|235.70389
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|972405
|234.80131
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|977677
|234.35725
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|996839
|232.77841
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|999914
|232.52812
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1008985
|231.78577
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1018250
|231.0244
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1019699
|230.91224
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1024261
|230.54941
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1025911
|230.41778
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035228
|229.68707
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1055110
|228.12074
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1058509
|227.85704
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1070556
|226.92925
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1091462
|225.34971
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1101851
|224.56906
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1126194
|222.75173
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1132889
|222.26228
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1157515
|220.44131
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1191755
|217.87001
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1205175
|216.86409
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1212036
|216.34518
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1250894
|213.52725
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1305668
|209.6928
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1347960
|206.86345
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1355856
|206.35456
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1372112
|205.2947
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1391763
|204.00854
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1406073
|203.07138
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1422216
|202.02174
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1452869
|200.02848
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1453803
|199.96698
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1456963
|199.76123
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1466845
|199.12011
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1476365
|198.48658
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1488767
|197.64737
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1497326
|197.07215
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1500173
|196.87004
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1508170
|196.30031
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1513320
|195.93229
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1515223
|195.79674
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1547070
|193.31974
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1552997
|192.81343
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1559073
|192.27443
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1567791
|191.45828
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1569386
|191.30882
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1572178
|191.02624
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1579768
|190.21884
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603795
|186.6466
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608569
|185.41468
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621469
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1596991
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622037
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1472834
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1321096
|-
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604278
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1532520
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598880
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1525511
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1576984
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617570
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627099
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626522
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621370
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1425747
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1460466
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606167
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616776
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605421
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609420
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602942
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618335
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1599254
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604150
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626823
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598951
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625231
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1571088
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617273
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1505483
|-
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