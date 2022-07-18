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  4. Radyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Radyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyoloji taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Radyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Radyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Radyoloji taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Radyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Radyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Radyoloji bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 202275 336.57561
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 222887 330.42958
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 255475 321.69379
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 283331 315.15642
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 321160 307.13427
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 341494 303.22599
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 370006 298.18433
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 370293 298.13434
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 371007 298.01388
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 373003 297.6779
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 375611 297.23647
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 378411 296.76251
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 380526 296.41182
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 382525 296.07581
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 386767 295.38655
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 387159 295.32527
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 390295 294.80839
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 392627 294.44417
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 393062 294.36957
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 398860 293.46383
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 399116 293.42639
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 400335 293.2348
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 400438 293.22124
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 401001 293.13577
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 406953 292.1962
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 408993 291.87754
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 411996 291.42255
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 416162 290.81494
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 425218 289.47325
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 428609 288.969
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 435382 287.98984
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 439240 287.44076
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 440136 287.31537
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 440203 287.30567
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 443291 286.86512
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 445776 286.51219
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 449702 285.96569
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 450109 285.91001
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 453394 285.45229
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 461625 284.31586
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 462101 284.24994
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 463888 284.01203
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 464550 283.9225
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 465580 283.7814
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 465932 283.74034
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 467879 283.47165
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 469003 283.31707
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 471768 282.95899
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 473669 282.71922
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 475965 282.41461
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 480559 281.82375
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 481870 281.6536
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 482382 281.5865
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 484298 281.34384
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 484568 281.30635
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 486482 281.06682
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 487782 280.89839
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 491754 280.38728
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 493930 280.10634
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 494394 280.05074
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 495628 279.89223
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 498095 279.58185
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 501523 279.15846
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 502786 279.00575
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 505181 278.71056
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 506190 278.58271
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 506913 278.48737
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 507376 278.43096
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 508271 278.31387
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 515395 277.44312
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 515953 277.37495
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 517442 277.19723
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 518092 277.12397
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 518682 277.05684
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 521767 276.69004
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 524016 276.42654
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 524762 276.33523
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 524844 276.3257
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 527714 275.9827
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 528251 275.91509
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 534535 275.17191
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 535685 275.03736
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 536186 274.97718
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 538725 274.68719
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 538762 274.68187
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 541226 274.40047
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 541884 274.32464
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 542696 274.22798
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 545943 273.87182
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 546458 273.81294
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 550065 273.40321
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 551625 273.22457
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 554798 272.86684
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 557087 272.60257
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 557614 272.54515
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 558835 272.40453
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 561186 272.14522
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 565582 271.65658
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 567336 271.46198
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 568291 271.35333
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 568347 271.34785
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 568698 271.30909
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 569183 271.25712
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 572173 270.9319
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 579711 270.10948
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 582525 269.80455
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 591783 268.80363
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 599743 267.9611
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 601425 267.78008
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 605530 267.36383
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 606213 267.2928
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 609731 266.92759
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 610546 266.84091
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 614365 266.4515
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 615739 266.30991
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 622424 265.62522
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 624675 265.39635
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 625322 265.33188
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 625592 265.30326
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 627279 265.1314
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 627576 265.10364
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 629966 264.85722
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 632493 264.60819
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 634813 264.37409
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 635814 264.26958
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 638949 263.95362
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 657905 262.10833
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 666295 261.30369
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 670403 260.92276
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 693065 258.78061
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 696082 258.50124
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 817427 248.01011
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 820157 247.78303
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 897308 241.22773
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 898563 241.12031
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 925924 238.76949
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 929807 238.4338
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 930096 238.40907
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 939218 237.61819
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 946075 237.03492
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 953481 236.41242
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 961825 235.70389
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 972405 234.80131
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 977677 234.35725
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 996839 232.77841
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 999914 232.52812
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1008985 231.78577
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1018250 231.0244
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1019699 230.91224
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1024261 230.54941
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1025911 230.41778
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1035228 229.68707
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1055110 228.12074
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1058509 227.85704
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1070556 226.92925
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1091462 225.34971
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1101851 224.56906
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1126194 222.75173
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1132889 222.26228
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1157515 220.44131
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1191755 217.87001
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1205175 216.86409
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1212036 216.34518
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1250894 213.52725
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1305668 209.6928
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1347960 206.86345
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1355856 206.35456
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1372112 205.2947
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1391763 204.00854
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1406073 203.07138
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1422216 202.02174
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1452869 200.02848
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1453803 199.96698
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1456963 199.76123
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1466845 199.12011
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1476365 198.48658
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1488767 197.64737
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1497326 197.07215
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1500173 196.87004
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1508170 196.30031
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1513320 195.93229
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1515223 195.79674
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1547070 193.31974
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1552997 192.81343
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1559073 192.27443
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1567791 191.45828
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1569386 191.30882
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1572178 191.02624
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1579768 190.21884
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603795 186.6466
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608569 185.41468
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621469 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1596991 -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622037 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1472834 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1321096 -
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604278 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1532520 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598880 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1525511 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1576984 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617570 -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1627099 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626522 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621370 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1425747 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1460466 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606167 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616776 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605421 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609420 -
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602942 -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618335 -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1599254 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604150 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626823 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598951 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625231 -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1571088 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617273 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1505483 -
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YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?
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