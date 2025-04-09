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Rafa Silva tarihe geçiyor! O rekoru kırabilir...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 18:02
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı kalan 8 maçta 10 gole katkı sağlaması durumunda Mario Gomez'i geçerek kulüp tarihinin en çok skor katkısı veren yabancı futbolcusu olacak.

Rafa Silva tarihe geçiyor! O rekoru kırabilir...
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti.

TARİHE GEÇECEK

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Siyah-Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asistle 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan futbolcusu olacak.

REKOR MARIO GOMEZ'DE

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Bu rekoru 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol, 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez elinde bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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