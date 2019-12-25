"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin özel gösterimi yapıldı. Torun Center'da gerçekleştirilen etkinlikle, Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Kamil, Hayri, Mert, Hale ve Sevim'in maskotları, gösterime gelen çocukları selamlayıp onlarla fotoğraf çektirdi. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen İsmail Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada serinin önceki filmi olan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın bir kilometre taşı olarak sinema tarihine geçtiğini ve çok sayıda rekora imza attığını söyledi. Göbeklitepe'yi konu alan ikinci filmde macerayı büyüttüklerini belirten Fidan, "Daha fantastik bir hikayeyle çok daha soluk soluğa bir macerayla izleyicilerimizin karşısına çıktık." dedi. - "400'den fazla lokasyonda gösterime girecek" Fidan, filmin 400'den fazla lokasyonda gösterime gireceğini belirterek, "Ciddi bir lokasyon rekoruyla geliyor, inşallah bu gişeye de yansıyacaktır. Dün Şanlıurfa'da inanılmaz bir kalabalık vardı ve çocuklar gerçekten Rafadan Tayfa'yla aynı heyecanı yaşadı. Neredeyse filmin içerisine girdi ve çıktı. Tabii onların gözündeki heyecanı, yaşadıkları mutluluğu görünce biz de 'Tamam biz bu işi tam istediğimiz şekilde yapmışız ve çocuklara ulaşmışız.' dedik." şeklinde konuştu.

Göbeklitepe'nin insanlığın sıfır noktası ve dünyanın ortak mirası olduğunu dile getiren Fidan, "Bütün dünyadaki tarih kitapları şu an bir köşeye bırakıldı ve tarih yeniden yazılıyor. O yüzden bizim sloganımız da bu: 'Tarih Yeniden Yazılıyor', büyük küçük herkes buna şahitlik etmek için 27 Aralık'ı beklesin." dedi. Filmin yapımında 80 kişinin yer aldığını ve yapımın yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü belirten Fidan, "Son 6 ayda ekibimiz neredeyse gece gündüz demeden çalıştı. Çok büyük bir fedakarlıkla çıktı, normalde biz Göbeklitepe Kültür Yılı değilken senaryomuzu yazmıştık ve filmimizi yapıyorduk. 2020 yılında çıkacaktı aslında ama Cumhurbaşkanımızın da 2019'u Göbeklitepe Kültür Yılı ilanıyla birlikte tüm ekibimiz canla başla çalıştı, olması gerektiği yılda yetiştirdi ve çok şükür de vizyona giriyor." diye konuştu. Filmin Türkiye'nin en büyük animasyon stüdyolarında yapıldığını söyleyen Fidan, "Bu da bizim için ayrı bir gurur. Müziğinden animasyonuna kadar her şeyiyle İSF Stüdyosu bünyesinde yapıldı." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'daki gala gösteriminde yapıma çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiğine şahit olduklarını anımsatan Fidan, "Şu an tüm Türkiye nefesini tuttu 27 Aralık'ı bekliyor. Biz büyük küçük demeden herkesi tarihin yeniden yazılmasına şahitlik etmeleri için 27 Aralık'ta sinemalara bekliyoruz." dedi. - "Heyecan dolu, gizemlerle dolu bir hikaye yazdık" Senarist Ozan Çivit ise sınırları aşarak İstanbul dışına çıktıklarını ve Şanlıurfa'ya gittiklerini belirterek, "Çok da güzel heyecan dolu, gizemlerle dolu bir hikaye yazdık. Şanlıurfa'daki kardeşlerimiz dün izledi, bugün de İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Umarım burada izleyen herkes de beğenecek, güzel vakit geçirecekler." dedi. Göbeklitepe fikrinin geçen sene ortaya atıldığını kaydeden Çivit, "Ekibimizle konuştuk, yönetmen ve yapımcımız İsmail Fidan Bey'le konuştuk. Geçen sene Göbeklitepe'ye bir gezi düzenledik. Kendi gözlerimizle gördükten sonra artık geri dönüşü yoktu, çünkü muazzam bir yapı ve buluş. Bunu Türkiye'deki bütün çocukların, herkesin öğrenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Rafadan Tayfa'yı sadece çocuklar değil yetişkinler de izliyor. Onların da öğrenmesi gereken bir değer Göbeklitepe." ifadesini kullandı.