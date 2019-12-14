MAGAZİN

Rafadan Tayfa'nın yeni macerası, 27 Aralık'ta gösterime girecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan: - "Rafadan Tayfa'nın bir kısmı, 12 bin yıl öncesine gidecek ve Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini anlatacak"

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın yeni macerası, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" 27 Aralık'ta sinemalarda olacak.

Gölbaşı ilçesindeki İSF Studios'da düzenlenen etkinlikte, Türk yapımı "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" çizgi filmi, anne ve çocuklara yönelik içerik hazırlayan sosyal medya fenomenlerine tanıtıldı.

Etkinlikte, Rafadan Tayfa'nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, katılımcılara filmin yapım aşamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Rafadan Tayfa maskotları da çocuklar için gösteri yaptı.

Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te yayınlanmaya başlanan Rafadan Tayfa'nın, çocukların sevgisini kazandığını ve birçok başarı elde ettiğini söyledi. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin vizyona girmesine sayılı gün kalmasının heyecanını yaşadığını ifade eden Fidan, "27 Aralık'ta vizyona girecek Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile Göbeklitepe ilk kez sinema filmine konu olacak." dedi.

Fidan, her yaştan sinemaseverin Rafadan Tayfa'nın yeni macerasını keyifle izleyebileceğini belirterek, "Bu filmimiz, Rafadan Tayfa'nın en büyük macerası olacak. Tüm dünyanın gözü şu an Göbeklitepe'de, Şanlıurfa'da. Çünkü Göbeklitepe insanlığın sıfır noktası. Maalesef şu an ülkemizde bu konuda yeterince farkındalık yok. O yüzden biz buraya dikkat çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Filme ilişkin ayrıntıları da paylaşan Fidan, "Rafadan Tayfa'nın bir kısmı 12 bin yıl öncesine gidecek ve Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini anlatacak." ifadesini kullandı.

Fidan, Rafadan Tayfa çizgi filmlerinin, yurt dışında da gösterimlerinin yapıldığını hatırlatarak, "Rafadan Tayfa ile İstanbul'un bir yakasından başlayan macera, New York'tan Toronto'ya, Viyana'dan Paris'e, Londra'ya, Berlin'e kadar farklı ülkelerdeki birçok şehirde gösterildi. Filmimize, özellikle yurt dışındaki Türk akraba topluluklarının ilgisi var ama Göbeklitepe tüm insanlığın ortak mirası olduğu için İngilizce ve Almanca dublajları ile yurt dışında da birçok ülkede vizyona sokmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu
Karaca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret ettiKaraca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çizgi film İsmail Fidan Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa Göbeklitepe

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.