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Rafet El Roman eski eşinin Tamer Karadağlı ile aşk yaşamasını normal karşıladı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 14:29 | Son Güncelleme

Rafet El Roman, 2016 yılında boşandığı Ceren Kaplakarslan'ın Tamer Karadağlı ile aşk yaşamasıyla ilgili "Mutlu olmasını isterim. Mutluluk herkesin hakkı" yorumunu yaptı.

Rafet El Roman eski eşinin Tamer Karadağlı ile aşk yaşamasını normal karşıladı

Ceren Kaplakarslan (28) 2014'te evlendiği kendinden 20 yaş büyük olan Rafet El Roman'dan Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmıştı.

GÖNLÜNÜ TAMER KARADAĞLI'YA KAPTIRDI

Haziran 2017'de flört etmeye başladığı Bursalı İlker Aydın'dan ekimde ayrılmıştı. Ceren Kaplakarslan'ın 1 hafta önce 50 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ile yeni bir ilişkiye başladığı söylenmişti.

ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tamer Karadağlı iddia karşısında sessiz kaldı. Ceren Kaplakarslan ise yalandı. Rafet El Roman önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Haberciler eski eşine dair aşk dedikodularını sorunca Rafet El Roman, "Mutlu olmasını isterim. Mutluluk herkesin hakkı" yanıtını verdi.

Tamer Karadağlı geçenlerde Ceren Kaplakarslan ve babası Atilla Kaplakarslan ile Bakü'deydi.

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