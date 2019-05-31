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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Son günlerde müziğinden çok yaptığı çapkınlıklarla adından söz ettiren Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı. Rafet El Roman kızı Su El Roman'ı sonuna kadar destekliyor.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı

Sesi ile dikkatleri üzerine çeken Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman babasının izinden gitmeye karar verdi.

Yaptığı çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Rafet El Roman sosyal medya hesabından kızı Su El Roman'ın yeni şarkısının müjdesini verdi.

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un iki kızından biri olan Su El Roman, 'I sohuld have known' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Su El Roman'a müzisyen olan babası Rafet El Roman destek verdi.

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İlk şarkısını çıkaran kızının heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan El Roman, "Su El Roman'ın yepyeni single çalışması "I Should Have Known" 5 Haziran Çarşamba günü tüm dijital platformlarda!" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman

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