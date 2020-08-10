Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman mayolu pozlarıyla olay oldu

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman, tatilde çektiği mayolu karelerini takipçileriyle paylaştı. Almanya’da büyüyen genç şarkıcının mayolu pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



‘BEYAZ KUĞUM BENİM…’

Su El Roman’ın ‘Havuzbaşı Hikayeleri’ notuyla paylaştığı fotoğraflara annesinden de yorum geldi. Tuğba Altıntop kızının bu karelerinin altına ‘Beyaz kuğum benim’ notunu düştü.



Tuğba Altıntop 1996’da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman’dan 2002’de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu. Babalarının yanında Almanya’da büyüyen Su (22) ile Şevval (20) üç yıl önce yarı zamanlı Türkiye’ye dönmüştü.





