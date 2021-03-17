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Rafine şekersiz 3 malzemeli pratik yulaflı kurabiye tarifi

Betül Songur Betül Songur 17.03.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Rafine şekersiz 3 malzemeli pratik yulaflı kurabiye tarifi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte fit görünüme kavuşmak isteyenler az kalorili beslenmeye özen gösteriyor. Ancak ara öğünlerden ve lezzetli atıştırmalıklardan uzak kalmak pek çok kişi için zor olabiliyor. Bu noktada size kurtarıcı bir tarif sunuyoruz.

Yalnızca 3 malzeme ile pratik şekilde hazırlayabileceğiniz kurabiye tarifi ile rafine şeker bile kullanmadan lezzetli mi lezzetli atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Muz, bitter çikolata ve yulaf kullanarak hazırlayacağınız rafine şekersiz yulaflı kurabiye tarifi için izleyeceğiniz yol:

RAFİNE ŞEKERSİZ FİT KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yulaf
  • 4 adet muz
  • 1 paket bitter çikolata

Yapılışı:

  • Muzları çatalla ezelim, yulafı ekleyip karıştıralım.
  • Çikolatayı ekleyelim, karıştıralım.
  • Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra kurabiyelerimiz pişirmeye hazır.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika pişirdikten sonra rengi değişen kurabiyelerimizi fırından alalım.
  • Şimdidenfiyet olsun.
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