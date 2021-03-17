Rafine şekersiz 3 malzemeli pratik yulaflı kurabiye tarifi

Yalnızca 3 malzeme ile pratik şekilde hazırlayabileceğiniz kurabiye tarifi ile rafine şeker bile kullanmadan lezzetli mi lezzetli atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Muz, bitter çikolata ve yulaf kullanarak hazırlayacağınız rafine şekersiz yulaflı kurabiye tarifi için izleyeceğiniz yol:
RAFİNE ŞEKERSİZ FİT KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı yulaf
- 4 adet muz
- 1 paket bitter çikolata
Yapılışı:
- Muzları çatalla ezelim, yulafı ekleyip karıştıralım.
- Çikolatayı ekleyelim, karıştıralım.
- Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra kurabiyelerimiz pişirmeye hazır.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika pişirdikten sonra rengi değişen kurabiyelerimizi fırından alalım.
- Şimdidenfiyet olsun.
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